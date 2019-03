Bloemschikker ziet WK-aspiraties in rook opgaan: 'Pats boem op de kop'

Een drama voor bloemschikker Hans Zijlstra uit Stad. Tijdens het wereldkampioenschap bloemschikken in het Amerikaanse Philadelphia stort zijn metershoge bloemstuk ineen.

Einde kampioenschap dus. En dat terwijl hij kans maakte op een plek bij de beste vijf van de wereld.

Volgens Zijlstra heeft hij, ondanks het instorten van zijn bloemstuk, iets gedaan wat niet iedereen kan. 'Iedereen kan een beetje bloemschikken, maar het wereldkampioenschap is een heel ander level.'

'Op de kop'

'Er ging een hoop goed, lekker in de flow', blikt de bloemschikker terug op zijn wedstrijd. 'Ik zat goed in de top tien, en toen ineens een hoop gegil.' Daarna was het voor Zijlstra klaar. 'Pats boem! Hij lag op de kop.'

Zijlstra eindigt uiteindelijk als veertiende. De tegenslag zorgt er niet voor dat Zijlstra stopt met zijn vak als bloemschikker. Wel hangt hij zijn wereldkampioenschapsaspiraties aan de wilgen.