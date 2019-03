Pauw: 'Jammer dat er niemand komt aan wie mensen hun woede kunnen adresseren'

De talkshow Pauw & Jinek van de NPO komt vanavond vanuit Loppersum. In hotel Spoorzicht praten Jeroen Pauw en Eva Jinek met verschillende gasten over de aardgasproblematiek.

Volgens het presentatieduo is het jammer dat minister-president Rutte en minister Wiebes niet komen. Pauw: 'Mensen die verantwoordelijkheid dragen komen niet. We hebben wel geprobeerd ze te krijgen, maar ze hebben hun eigen agenda.'

'We hadden graag iemand aan tafel gehad aan wie de mensen hun woede en teleurstelling aan kunnen adresseren', aldus de presentator. Jinek valt hem bij: 'Dit verhaal speelt al zo lang. Als je het abstract houdt, dan beklijft het niet.'

Dichtbij de mensen

Het duo hoopt daarom vooral op persoonlijke verhalen. 'Als je mensen hoort over hoe ze leven en hoe lang ze lijden in deze situatie. Hoe zou dat zijn als ik voortdurend stress en spanning daarover zou hebben?'

'Het onderwerp van vanavond is duidelijk de ontevredenheid en het wantrouwen in de politiek', vervolgt Pauw. 'We zien vanavond de pijn van de mensen. Persoonlijke verhalen die verder gaan dan een scheur in je huis. Het gaat er ook om wat er verder in een gezin gebeurt.'

Hotel Spoorzicht is uitverkocht. Volgens Pauw is het hotel iets kleiner dan dat ze gewend zijn bij een uitzending, maar is hij blij dat iedereen er dicht bovenop zit.

Luxe hotelkamer

Jinek is blij met haar grote kamer in Spoorzicht. 'Ik heb een ligbad!' Pauw is iets minder tevreden. 'Mijn kamer is een bezemkast...'

Keur aan gasten

De uitzending van Pauw & Jinek is om 23.00 uur op NPO 1. De gasten zijn Lilian Marijnissen van de SP, burgemeester Hans Engels van Loppersum, Freek de Jonge, Jort Kelder en opiniepeiler Gijs Rademakers.

