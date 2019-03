Nieuwe eigenaar Fontana Bad Nieuweschans wil 20 miljoen euro investeren (update)

Fontana Bad Nieuweschans heeft een nieuwe eigenaar. Quality Wellness Resorts neemt het wellnesscentrum over van directeur en aandeelhouder Jos Keizer. Het familiebedrijf wil de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren.

Met dat geld wordt onder meer een nieuw hotel met 85 kamers gebouwd.

Nieuwe naam

Quality Wellness Resorts heeft momenteel al vestigingen in het Gelderse Bussloo en het Utrechtse Soesterberg. Daarnaast opent in mei van dit jaar een resort in Berendock, bij Nijmegen.

Door de overname verandert ook de naam van het resort in Bad Nieuweschans. Het kuuroord gaat binnenkort verder als 'Thermen Bad Nieuweschans', in lijn met de andere wellnesscentra van het bedrijf.



Soms komen er kansen die je niet voorbij kunt laten gaan Fabian Dolman - Algemeen directeur Quality Wellness Resorts

Uitbreidingsplannen

Met het kuuroord in Bad Nieuweschans heeft algemeen directeur Fabian Dolman van Quality Wellness Resorts al een aantal uitbreidingsplannen. Naast het te bouwen hotel zullen de saunafaciliteiten verbeterd worden en komen er nieuwe faciliteiten, zoals een 'saunatheater'. Ook wordt het resort duurzamer gemaakt. De eerste werkzaamheden beginnen volgend jaar.

Niet gepland

Volgens Dolman was de overname van Fontana overigens niet gepland omdat het bedrijf nog druk is met de nieuwe vestiging in Wijchen. 'Maar soms komen er kansen die je niet voorbij kunt laten gaan.'

Meer werknemers

Bij Fontana zijn momentaal in totaal 170 mensen werkzaam. De nieuwe eigenaar verwacht dat dit aantal binnen vijf jaar doorgroeit naar 250 tot 300 medewerkers.

Persoonlijke redenen

Afzwaaiend directeur Keizer blijft nog enige tijd als adviseur verbonden aan het bedrijf, maar draagt de leiding over aan Pieter Spruyt. Zijn beslissing om te stoppen komt voort uit 'enkele redenen van persoonlijke en zakelijke aard'. Ook de veranderde markt speelt een rol.

'De wellness branche is een nieuwe fase ingegaan, gericht op verdergaande professionalisering. Met deze overnamepartner garanderen we een goede toekomst voor ons bedrijf, medewerkers en gasten.'

