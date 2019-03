Nieuwe eigenaar Fontana Bad Nieuweschans wil kuuroord uitbreiden (update)

Fontana Bad Nieuweschans heeft een nieuwe eigenaar. Quality Wellness Resorts neemt het wellnesscentrum over van directeur en aandeelhouder Jos Keizer. Het familiebedrijf wil de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren.

Quality Wellness Resorts heeft momenteel al vestigingen in het Gelderse Bussloo en het Utrechtse Soesterberg. Daarnaast opent in mei van dit jaar een resort in Berendock, bij Nijmegen.

Uitbreidingsplannen

Met het kuuroord in Bad Nieuweschans komt daar dus een noordelijke vestiging bij. Algemeen directeur van Fabian Dolman zegt uitbreidingsplannen te hebben met de nieuwste aanwinst.

'Fontana heeft een unieke positie in de wellnessmarkt met onder andere de thermale baden en een groeiend aantal Duitse hotelgasten (...) We hebben overigens al vele plannen voor extra investeringen in de locatie Bad Nieuweschans.'

Bij Fontana zijn in totaal 170 mensen werkzaam, maar door de uitbreidingsplannen zal dat aantal waarschijnlijk toenemen.

Persoonlijke redenen

Directeur Keizer blijft nog enige tijd als adviseur verbonden aan het bedrijf, maar draagt de leiding over aan Pieter Spruyt. Zijn beslissing om te stoppen komt voort uit 'enkele redenen van persoonlijke en zakelijke aard'. Ook de veranderde markt speelt een rol.

'De wellness branche is een nieuwe fase ingegaan, gericht op verdergaande professionalisering. Met deze overnamepartner garanderen we een goede toekomst voor ons bedrijf, medewerkers en gasten.'

Update: het bericht is aangevuld met het feit dat de nieuwe eigenaar 20 miljoen euro wil investeren.



