Hoofdingang Martinikerk krijgt glazen deuren dankzij gulle gever

Dat meldt de Stichting Martinikerk Groningen op Facebook.

Glazen deuren onder toren

De meest in het oog springende verandering is het plaatsen van glazen deuren bij de hoofdingang onder de Martinitoren. Daardoor kunnen bezoekers straks van onder de toren de kerk in kijken, in de richting van het koor.

'Dat is nogal een ingrijpende verandering, omdat daar momenteel de toegang tot de Martinitoren wordt bewaakt door een tourniquet (draaihek, red.). Dit zal moeten verwijderd of verplaatst', laat de stichting weten.

Het draaihek moet plaatsmaken voor glazen deuren (Foto:Stichting Martinikerk Groningen/Facebook)



Kroonluchters komen terug

Ook binnenin de kerk gaat het een en ander veranderen. Zo worden de grote koperen kroonluchters in ere hersteld, meldt de stichting.

'In 1910 zijn de oude kroonluchters verwijderd en vervangen door elektrische verlichting. Na de restauratie van 1962-1975 zijn de 'sigarettenlampen' aangebracht. Die zijn tien jaar geleden vervangen door de huidige verlichting. Straks heeft de kerk weer klassieke kroonluchters, maar wel met de nieuwste led-lampjes.'

Tot slot wordt de wand tussen het schip en het koor van de kerk transparanter gemaakt om het zicht op het koor te verbeteren.

