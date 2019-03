Beter leiding geven? Verzamel verkeerde mensen om je heen

Eigen overtuigingen en kracht kunnen je als ondernemer verder helpen, maar ook in de weg zitten. Vaak heb je dat niet eens in de gaten. Ondernemerscoach en NoordZaken-expert André Miedema weet hoe die valkuil te vermijden is. Door verkeerde mensen om je heen te verzamelen, bijvoorbeeld.

Door André Miedema

Ondernemers zijn niet zelden sterke mensen. Het vraagt geduld, moed en doorzettingsvermogen om een bedrijf neer te zetten. Om tijdig te innoveren, veranderingen door te voeren en groei te realiseren. Incasseren, vallen en weer opstaan. En dan moet je er ook nog eens plezier in houden, met elkaar.

Wanneer het erop aankomt is het vaak de vasthoudendheid, persoonlijke overtuiging en visie die de doorslag geven. Tegen de meewarige blikken en schuddende hoofden in. Herkenbaar? Je bedrijf is weer een stap verder. Maar die kracht heeft ook een prijs.

Onder de motorkap

Want je systeem markeert je overtuigingen en visie als 'succesvol'. Check! Intern, onder de motorkap. Het wordt onderdeel van je persoonlijke software. En al snel gaan deze 'succesregels' ondergronds de dienst uitmaken. Ze gaan je gedrag sturen. En bij iedere volgende belangrijke, spannende situatie wordt het ingezet. 'Probleem? Hier, probeer het succesrecept!' Niemand ontkomt aan dit proces. Het is een menselijk fenomeen.

Voor ondernemers is dit fenomeen extra uitdagend. Want hoe krachtiger die visie en overtuigingen onderweg zijn neergezet, des te dieper die software is ingegraven. Succes na succes is het bevestigd. Totdat...

Scala aan uitdagingen

Totdat de uitdagingen veranderen. Heb je een mooie innovatie te pakken, begint het team te rommelen. Groei je door van een paar mensen naar een hele club, moet je gaan managen en processen inrichten. Als ondernemer krijg je een breed scala aan uitdagingen voorgeschoteld. Dat vraagt telkens nieuwe benaderingswijzen. Soms zelfs een heel ander geprogrammeerde ondernemer. Zo kan het voelen.



Het is belangrijk om van tijd tot tijd een stap terug te doen om te kunnen reflecteren op je eigen handelen en op het bedrijf André Miedema

Om zeep helpen

De geprogrammeerde softwareregels leiden je stiekem en stoïcijns steeds naar dezelfde plek. Want dat is hun werk. Garantie voor succes, toch? Nou, ook niet dus. En dan gaan ze, zonder dat je het echt wilt, als autonome en stille moordenaars het plezier, de commerciële kracht, de vernieuwing van je bedrijf om zeep helpen. En jij staat erbij te kijken.

Reflectie

Een manier om hier doorheen te groeien is om je zelf reflectie te gunnen en aan te leren. Het is belangrijk om van tijd tot tijd een stap terug te doen om te kunnen reflecteren op je eigen handelen en op het bedrijf.

Blinde vlek

Zo vrij en nieuwsgierig mogelijk leren kijken naar wat er aan de hand is. Zelf heb ik daarin ervaren dat ik mijn software vaak maar deels en troebelig zie. Dat heeft niets met slimheid of ervaring te maken. Het komt door de werking van het fenomeen zelf. Want ik kijk naar de software met behulp van diezelfde software! Ik ben daarmee mijn eigen blinde vlek.

Niet blijven steken

Wil je als ondernemer meegroeien met de uitdagingen van je bedrijf en er niet in blijven steken? Zodat je software geen grijsgedraaide plaat wordt? Verzamel dan verkeerde mensen om je heen. Verkeerd in de zin van: mensen met andere kwaliteiten, overtuigingen, achtergronden en manieren van werken. Mensen die je uitdagen anders te kijken.

Het zijn verkeerde mensen in de ogen van je software. Dus dat vraagt misschien een ongemakkelijke stap het onbekende in. Zeker. Maar er zit vast ergens ook een nieuwsgierigheid of verlangen.

Hoe doe je dat, jezelf en je bedrijf lenig houden? Een paar tips:

- Gun jezelf als leider doorlopend een coach- of ontwikkeltraject

- Leer spiegelen op gedrag, keuzes en de onderliggende 'softwareregels'. Leer reflecteren

- Stel een (management)team samen met mensen die tegenwicht bieden en anders kijken.

- Gebruik daarvoor een teamprofiel en hulp van buiten

- Erken dat je eigen software een valkuil is.

André Miedema is organisatieadviseur en ondernemerscoach. Hij schrijft voor NoordZaken over hoe je brandende kwesties in organisaties oplost.

