Rustige eerste versterkingsavond voor Delfzijl, nog 33 te gaan

Ruim dertig mensen kwamen dinsdagavond naar de Brede School in Delfzijl Noord, waar burgemeester Gerard Beukema het spits afbeet voor de lange reeks infoavonden over de versterking.

De komende vier weken praat de burgemeester ruim vierduizend huishoudens bij over de massale opgave die de gemeente te wachten staat.

Verhoogd risico

Tijdens die bijeenkomsten wordt nog niet duidelijk welke versterkingsmaatregelen er per woning nodig zijn. Het plan behelst vooral de prioriteit welke huizen als eerste aan bod komen: woningen met een zogenoemd verhoogd of licht verhoogd risico op veel schade na een aardbeving.

Het was een rustige bijeenkomst met inwoners uit Biessum, Uitwierde en de Vestingbuurt in Delfzijl Noord. In die laatste buurt staan 47 huizen met een verhoogd risico. Dat viel bewoners rauw op hun dak, toen ze dat afgelopen vrijdag lazen in de brief die ze kregen van de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).



Ik kan me niet voorstellen dat hij tegen de vlakte moet, zo'n vrijwel nieuw huis Bewoner huis met verhoogd risico

Wat mankeert er?

'Onze woning is van 2007, dus ik had niet verwacht dat wij die brief zouden krijgen', zegt een van de bewoners. 'Daarom willen we graag weten waar we aan toe zijn, wat er aan ons huis mankeert. Ik kan me niet voorstellen dat hij tegen de vlakte moet, zo'n vrijwel nieuw huis.'

Goed nieuws voor die bewoners: de Vestingbuurt is een van de eerste groepen in Delfzijl waar begonnen wordt met de versterking. In mei en juni zijn de persoonlijke gesprekken en daarna volgen de inspecties.

'We hopen aan het eind van dit jaar een versterkingsadvies te hebben, maar pin me niet vast op de planning', liet de medewerker van de NCG weten.

Meer mankracht nodig

Juist over die adviezen maakt burgemeester Beukema zich grote zorgen. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken gaf maandag al aan dat er veel te weinig mankracht is voor het uitrekenen van de versterkingsadviezen.

Op dit moment is er ruimte voor 1.000 adviezen per jaar, terwijl er 4.000 inspecties zijn. Daardoor wordt het 'stuwmeer' met mensen die wachten op hun advies alsmaar groter. Wiebes heeft beloofd de capaciteit snel op te schroeven. Daarover wordt in mei meer duidelijk.

Volgens de NCG wordt het opstellen van zo'n advies wel steeds gemakkelijker: 'Als je één rijtjeshuis hebt bekeken, kun je de maatregelen toepassen op veel adressen van hetzelfde type. Daardoor hebben de computers minder rekentijd nodig.'

Verschil met Loppersum

Ook Beukema was blij met de rustige aftrap. In de gemeente Loppersum, fusiepartner van Delfzijl, verliepen sommige bijeenkomsten een stuk pittiger.

Mensen liepen daar soms boos weg, omdat de NAM zich nog altijd met de versterking bezighoudt. Het HRA-rekenmodel waarop de risico-profielen zijn gebaseerd, komt van het Asser gas- en aardoliebedrijf. Ook Beukema heeft daar zijn bedenkingen bij.

Maar van woede was in Delfzijl dinsdagavond absoluut geen sprake. Na een uur was de infoavond alweer voorbij. 'Dit is een mooie opsteker voor de 33 bijeenkomsten die nog gaan komen', zegt Beukema.

Lees ook:

- Delfzijl gaat 34 bijeenkomsten houden over versterking

- Onkunde en kinnesinne; provincie en gemeenten medeschuldig aan drama gasdossier