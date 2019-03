'Ontluisterend hoe we met dit dossier omgaan'

Lijsttrekkers Bram Schmaal van Groninger Belang en Tjeerd van Dekken van de PvdA vinden dat er een onthutsend en ontluisterend beeld is ontstaan over de bestuurlijke kinnesinne in het gasdossier.

Dinsdagmiddag kwam het verhaal naar buiten dat onkunde en bestuurlijke kinnesinne ervoor zorgen dat gemeenten en provincie medeschuldig zijn aan het gebrek aan vooruitgang in het gasdossier.

'Ontluisterend'

Lijsttrekker Bram Schmaal van Groninger Belang: 'Ik neem aan dat er goed onderzoek is gedaan. Er zijn veel mensen geïnterviewd. Er zal zeker kern van waarheid in zitten en het is wel ontluisterend hoe we omgaan met dit dossier.'

Schmaal reageert als volgt op de kritiek op commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP): 'Wat ik wel constateer is dat ze niet echt zichtbaar zijn. Als ze dan heel hard aan werk zijn, laat dat dan ook zien. Er gebeurt blijkbaar veel in de stille diplomatie, maar maak dat zichtbaar. Neem de Groningers mee. Ze moeten ook staan voor ons, neem ze aan de hand en laat het ook zien wat er gebeurt.'

'Inwoners zijn de dupe'

PvdA-lijsttrekker Tjeerd van Dekken is eveneens geschokt. 'Dit geeft een onthutsend beeld over de politieke chaos op het provinciehuis', stelt hij. 'Onze inwoners zijn hiervan de dupe. Stop met ruziemaken, ga staan voor Groningen en los de echte problemen op.'

'Gezamenlijk aan de slag'

CDA-lijsttrekker Patrick Brouns gaat inhoudelijk niet in op de kritiek. Hij wil zijn pijlen ook niet richten op personen, maar roept vooral op om samen te werken.

'Ik heb het artikel natuurlijk gelezen', laat hij weten. 'Wat mij betreft moeten we nog veel doen met elkaar, laten we echt gezamenlijk aan de slag gaan. Wanneer we over vijftien jaar terugkijken moeten we kunnen zeggen: we hebben hier wel de goede dingen gedaan.'

Lijsttrekkers Fleur Gräper (D66), Mirjam Wulfse (VVD), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks) zijn ook om een reactie gevraagd. Zij hebben aangegeven niet te willen reageren op het verhaal.

