Noordbroeksters verbaasd: 'Waarom stijgt WOZ-waarde terwijl ik aardbevingsschade heb?'

In Noordbroek was dinsdagavond de negende en laatste versterkingsavond van de gemeente Midden-Groningen.

Traditiegetrouw vertelden wethouder Anja Woortman en een afvaardiging van de Nationaal Coördinator Groningen over de versterkingsaanpak en de inspecties van woningen die een (licht) verhoogd risico hebben bij een zware aardbeving.

Wantrouwen

Traditiegetrouw was ook het wantrouwen wat er in de zaal in Noordbroek heerste. Veel inwoners waarderen het wel dat de wethouder een avond de tijd neemt. Maar ze willen vooral toezeggingen, dat hun huis versterkt wordt en dat de aardbevingsschade wordt vergoed. Op die wensen kan Woortman voorlopig nog geen thuis geven.

'Geen jotum meer waard'

Een aantal inwoners van Noordbroek en Zuidbroek merkte tijdens de avond op dat hun WOZ-waarde is gestegen, soms met wel 15 procent. En dat terwijl hun huis aardbevingsschade heeft.

'We hebben net de nieuwe rekening gekregen. Mijn huis is eigenlijk geen jotum meer waard, maar dankzij de gemeente gaat de WOZ-waarde wel met vijftien procent omhoog', zegt een man uit Noordbroek. 'Dat vind ik kwalijk.'

Generaal pardon

'De gemeente zou er voor moeten zorgen dat de WOZ-waarde in ieder geval niet omhoog gaat. Misschien moet die zelfs naar beneden. Een soort 'generaal pardon' zou een goede zaak zijn, zodat de WOZ-waarde van huizen met aardbevingsschade per definitie niet omhoog gaat. Want dit is niet uit te leggen.'

Melden bij gemeente

Wethouder Anja Woortman (PvdA) snapt dat de vraag over de WOZ-waarde leeft bij inwoners. 'Mensen met een schaderapport kunnen zich melden bij de gemeente. Het schadebedrag wordt dan afgetrokken van de WOZ-waarde.' De aardbevingsschade wordt namelijk niet automatisch meegenomen in de taxatie.

Het 'signaal' van het generaal pardon snapt Woortman wel. 'Ik denk dat we ook goed moeten kijken of we wat kunnen met de huizen die een verhoogd of licht verhoogd risico hebben. Ik vindt dat we moeten kijken of we dat soort elementen een plek kunnen geven. Maar een generaal pardon komt er nu niet.'