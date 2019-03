Eva Jinek: 'Loppersum is de juiste plek om dit verhaal te bespreken'

Eva slaapt in de mooiste kamer, Jeroen in de bezemkast

'We hoorden mensen in de zaal naast ons door de muren heen joelen en klappen. Dat voelt als een warm bad, de juiste plek om dit verhaal te bespreken', zegt Jinek na afloop.

'Huis bijna in brand steken'

In de studio zaten onder meer Monique en Rudi Brouwer uit Slochteren, die vertelden voor de tweede keer in vier jaar tijd met hun gezin hun huis te moeten verlaten vanwege herstelwerkzaamheden na aardbevingsschade. 'Ik wilde bijna mijn huis in brand steken', zei Rudi tijdens de show.

Pauw en Jinek konden die kritiek echter niet adresseren bij landelijke kopstukken als premier Mark Rutte of minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. Zij zaten niet aan tafel, tot teleurstelling van Jeroen Pauw.

'Bij de vorige serie over de Tweede Kamerverkiezingen hadden we Rutte gehad met boze Groningers, om het zo even te noemen. Dat liep misschien enigszins uit de hand, omdat het te persoonlijk werd jegens Mark Rutte. Maar dat heeft hij als minister-president heel sterk gedragen. Het was vandaag niet een kwestie van durven, maar ze konden er niet bij zijn. Ze hebben ook een eigen agenda. Natuurlijk willen wij het liefst mensen met elkaar confronteren.'

Onderzoek RTV Noord

Belangrijk gespreksonderwerp bij Pauw en Jinek was het onderzoek van RTV Noord, waaruit blijkt dat bestuurders uit de provincie en aardbevingsgemeenten geen grip krijgen op het gasdossier. Dat komt vooral door een gebrek aan bestuurskracht en vertrouwen in elkaar.

'Het RTV Noord-onderzoek is belangrijk, omdat het aangeeft dat er ook op lokaal en regionaal niveau dingen gebeuren die niet juist zijn', zei Jinek. 'Het geld is er, in principe zijn de mensen er, het mandaat is er. Waarom gebeurt het niet?'

Niet genoeg tijd

Ook daarover hadden de presentatoren graag gasten aan tafel gehad, maar dat lukte zo kort dag niet meer. 'Zoveel tijd hadden we niet om alles om te gooien en andere mensen uit te nodigen', zegt Jinek. Namens de SP schoof partijleider Lilian Marijnissen aan, die het nog wel opnam voor SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Pauw en Jinek vinden het belangrijk om de problemen rond de gaswinning en de aardbevingen in Groningen te vertellen aan de rest van Nederland.

'Ik denk dat iedereen er even bij stilstaat: het zou mij maar overkomen. Het zou mijn huis maar zijn. Ik zou er jaren mee worstelen. Het is onrecht, het zou niet zo moeten zijn en daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. We hopen dan dat het in iedereens gedachten blijft.'

Ook woensdag komen Pauw en Jinek nog live vanuit Hotel Spoorzicht in Loppersum.

Lees ook:

- Onkunde en kinnesinne; provincie en gemeenten medeschuldig aan drama gasdossier

- Uitzending Pauw en Jinek maakt indruk: 'Met tranen in de ogen op de bank'

- Pauw: 'Jammer dat er niemand komt aan wie mensen hun woede kunnen adresseren'