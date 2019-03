Lopend Vuur: Mijn vertrouwen in Groninger bestuurders is weg

RTV Noord sprak voor het onderzoek met bijna vijftig betrokkenen, bestuurders, ambtenaren en politici.

Geen grip op aardbevingsdossier

Het lukt de provincie en gemeenten niet om grip te krijgen op het aardbevingsdossier, waardoor de schadeafhandeling en de versterking de regio door de vingers glipt.

En zo was er ook een conclusie: tussen de provincie en de gemeenten, maar ook tussen de gemeenten onderling, is er een gebrek aan vertrouwen. Iedereen weet het over het algemeen beter en vingerwijzen is aan de orde van de dag.

Nog een paar conclusies: het college van Gedeputeerde Staten is te licht, er is een gebrek aan bestuurskracht, commissaris van de Koning René Paas is te weinig zichtbaar en gemeenten onderling gunnen elkaar weinig.

Loopt het de bestuurders over de schoenen?

Hoe kijk jij hiernaar? Werken de Groninger bestuurders zich een slag in de rondte, maar loopt het ze over de schoenen? Of zijn ze simpelweg niet gekwalificeerd genoeg? Of doen ze het in jouw ogen wel goed?

