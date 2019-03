Jort Kelder: 'Waarom maken jullie het zo moeilijk? Repareer het gewoon'

We spreken hem na afloop en leggen hem de Groningse problemen voor.

Ligt wat jou betreft het probleem in Den Haag?

'Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om Den Haag de schuld te geven of het kabinet of Wiebes, de boeman die ver weg woont in de grote boze Randstad, maar de realiteit is dat Groningen behept is met zwak bestuur. Zwakke burgemeesters, een zwakke commissaris van de Koning en kennelijk ook een zwak college in de provincie. Dat per saldo leidt niet tot oplossingen.'

'Wiebes wil wel, want hij is zijn geld toch al kwijt. De burgemeester wil ook wel, want het zijn zijn inwoners. Maar daartussen zit een enorme leemlaag van experts en halve politici. Daar moet een doorbraak komen.'

'Waarom sluit de provincie geen financiële constructie met het grootste bouwbedrijf van de provincie en begint die huizen op te knappen? Dan gaat de rekening gewoon naar Den Haag. Waarom maken jullie het zo moeilijk? Er zit een scheur in je huis; repareer het gewoon en Wiebes kan betalen. Dat is toch de deal die er is?'



Wiebes moet hier gewoon zelf komen metselen, anders gebeurt het niet Jort Kelder

Dus Groningse bestuurders hebben dit aan zichzelf te wijten?

'Zo scherp wil ik het niet zeggen, maar als ze sterker waren geweest, dan hadden ze het al lang voor elkaar ja. Den Haag is al lang om. Wiebes heeft helemaal geen belang bij traineren. Hij is zijn geld al kwijt, zijn politieke kapitaal ook al.'

'Er is niemand dictatoriaal genoeg om gewoon te zeggen: en nou allemaal de koppen dicht, we gaan het gewoon doen. Wiebes moet hier gewoon zelf komen metselen, anders gebeurt het niet.'

'Die mensen die dan heel boos worden, die het de hele wereld verwijten, terwijl hun huis verzakt: ga gewoon bouwen. Doe het gewoon.'

Wat is je belangrijkste advies voor Groningen?

'Wees assertief. Hou op met de slachtofferrol. De aardbevingen zijn geen kwade opzet van iemand. Het is lang genegeerd, dat kun je zeggen, maar het is geen boze opzet. De hele welvaartstaat is gebouwd op die gasbel.'

'Draai het naar iets positiefs. Dat je de hele energietransitie als eerste hebt. Dat je moderne technieken gaat ontwikkelen met de universiteit en hogescholen hier. Waardoor je een hele moderne provincie wordt in plaats van een provincie met boze mensen die allemaal SP stemmen, een uitkering hebben, in de bijstand zitten en de hele dag de deur bij de dokter uit de sponning lopen. Want dat zijn de cijfers van het CBS: Groningen scoort buiten de stad op alle factoren buitengewoon belabberd.'

Tijd voor actie dus?

'Nou ja, we hebben Fré Meis niet meer hè. Die missen we.'

