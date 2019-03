Hans Engels: 'De regie in Den Haag is ook zeker niet optimaal'

Waarnemend burgemeester Hans Engels van Loppersum zegt ook dat in het aardbevingsdossier te weinig regie is, maar hij is niet overtuigd van de rol van de regio.

'Het is niet zo dat de regie alleen ontbreekt in de regio. In Den Haag is het ook zeker nog lang niet optimaal. En dat geldt al helemaal voor de instanties die tussen het Rijk en regionale overheden actief moeten zijn in de uitvoering.'

Engels reageert daarmee op het onderzoek dat RTV Noord dinsdag publiceerde. Hij deed dat na de uitzending van Pauw en Jinek in Loppersum, waar hij aan tafel zat.

'Lastig te zeggen'

De burgemeester geeft aan dat hij het lastig vindt om zich in de uitkomsten van het onderzoek te herkennen aangezien hij nog maar vijf maanden bezig is als waarnemer.

Toch stellen we hem de vraag: mist die regie nou in onze provincie?

'Dat vraag ik mij af, want ik krijg verschillende signalen', zegt Engels. 'Dat er in het hele dossier te weinig regie is, dat wil ik wel beamen. Want dat heb ik hier na vier maanden ook wel ontdekt. Maar het is niet zo dat de regie alleen ontbreekt in de regio.'

De rol van Loppersum

Engels rekent het regieprobleem zichzelf niet aan, maar wil wel met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag.

'Als het nodig is kunnen we hier en daar verbetering aanbrengen. Ik heb de indruk dat de gemeenten in het aardbevingsgebied dezelfde belangen hebben. Het is belangrijk dat ze samen op gaan trekken. We hebben elkaar en de provincie nodig.'

'Als we daar proberen een eenheid in te vormen en elkaar niet teveel in de haren vliegen, denk ik dat we heel wat stappen zouden kunnen maken', sluit Engels af.

