Kop koffie met Den Oudsten biedt soelaas voor onbegrepen bootbewoner

Jan Roke kan opgelucht ademhalen. De bootbewoner uit Stad zag zijn postadres ruim zeven maanden geleden vervallen, waardoor zijn uitkering werd stopgezet. Daardoor kon hij zichzelf niet onderhouden. Maar er is nu witte rook.

Omdat Roke zijn post niet ophaalde, besloot de gemeente het postadres maanden geleden op te heffen. En daar begonnen de problemen voor de Stadjer, die leeft van een uitkering. Want je kunt alleen een uitkering aanvragen als je over een vast (post)adres beschikt.

Onbegrip

Zonder uitkering kan Roke geen kant op met zijn boot, omdat hij geld voor ligplaatsen en onderhoudskosten moet betalen. Vorige maand protesteerde hij met een pamflet op de Grote Markt in Groningen om zijn onbegrip richting de gemeente kenbaar te maken. Dat leverde resultaat op, want burgemeester Peter den Oudsten nodigde hem uit voor een gesprek.

Jan Roke protesteerde op de Grote Markt uit onbegrip voor zijn situatie.

Inmiddels is de uitkering van Roke weer opgestart. 'Ik heb mijn postadres aan de Kostersgang in Groningen weer terug, dus ik hoop dat ik hiermee weer vooruit kan', vertelt hij.

'Echte toppers'

Dat hij zijn zaakjes nu weer op orde heeft, is volgens Roke allemaal te danken aan Stichting Straatwijs. 'Dat zijn echte toppers', vindt Roke. 'Alles wat je moet regelen om zoiets voor elkaar te krijgen is in theorie misschien heel makkelijk om uit te leggen, maar in de praktijk blijkt het toch vaak anders te gaan. Straatwijs hielp mij daarmee op de juiste weg.'

Vanaf het moment dat Roke bij Den Oudsten op de koffie is geweest, is er nog een paar keer contact geweest. 'Daarna is mijn uitkering weer op gang gekomen. Dus mijn actie op de Grote Markt heeft uiteindelijk geholpen', concludeert hij tevreden.

Rust

Met ingang van volgende week, wanneer het weer beter wordt, vertrekt Roke met zijn boot uit het Reitdiep, waar hij nu is aangemeerd. Het is zijn bedoeling om de komende maanden op verschillende plekken in Groninger aan te meren.

'Op 1 april begint het vaarseizoen weer en betaal je per nacht voor een plek. Nu mijn uitkering weer is opgestart, kan ik dat betalen. Dit geeft me weer een stukje rust. Met dank aan Straatwijs.'

Lees ook:

- Tussen wal en schip: gestrande bootbewoner vraagt hulp