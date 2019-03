Stadskanaal blij met komst trein: 'We kunnen de vlag gaan hijsen'

De komst van een spoorverbinding naar Stadskanaal kan een ommekeer betekenen voor de economische ontwikkeling in de Kanaalstreek. Dat zegt een verheugde wethouder Goedhart Borgesius (VVD): 'We kunnen de vlag gaan hijsen.'

Zowel Borgesius als het college is erg opgetogen over de komst van een treinverbinding. 'Met name voor de bedrijven is dit enorm belangrijk, maar ook voor het onderwijs. Misschien is men straks wat meer genegen om langer in Stadskanaal te blijven.'

Omslagpunt

De wethouder spreekt van een omslagpunt. Dat er nog zes jaar gewacht moet worden voordat de spoorlijn een feit is, neemt hij op de koop toe.

'Wachten is nooit leuk, maar er wordt nu bijvoorbeeld ook bekeken of de komst van een sneltrein mogelijk is. Dan wacht ik liever wat langer', erkent hij.

Complex dossier

Gedeputeerde Fleur Gräper gaf de afgelopen jaren aan dat het een heel complex dossier is. Ook zij is blij dat er nu goed nieuws te melden is.

De provincie Groningen betaalt 63 miljoen euro en legt daarnaast jaarlijks zelf anderhalf miljoen euro neer voor het beheer en onderhoud van de aan te leggen spoorlijn. Om die verantwoordelijkheid af te kopen, betaalt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eenmalig een bedrag van vijf miljoen euro.

2024

In de komende jaren zal er van alles in het werk gesteld worden om de puntjes op de i te zetten. 'Als de staat het er ook mee eens is, gaat de zogeheten planuitwerkingsfase in', legt Gräper uit.

'Dan bekijken we waar bijvoorbeeld de wissels komen en hoe spoorwegovergangen eruit gaan zien. Dat moet eerst allemaal nog uitgerekend worden. Vervolgens moet de klus nog aanbesteed worden en moet alles aangelegd worden. Pas daarna kunnen de treinen daadwerkelijk gaan rijden', zegt ze.

De gedeputeerde hoopt dat de eerste trein eind 2024 gaat rijden. 'Dat is een moment waarop we opnieuw champagne kunnen drinken.'

We krijgen een prachtige verbinding naar Stadskanaal, met perspectief voor nog verdere groei Anne Hettinga - directeur Arriva

'Prachtige verbinding'

Arriva-directeur Anne Hettinga steekt zijn vreugde ook niet onder stoelen of banken, nu de handtekeningen gezet zijn. 'We hebben hier heel veel jaren aan gewerkt met de provincie en allerlei andere betrokkenen.'

'Als vervoersbedrijf betekent het dat we een prachtige verbinding krijgen naar Stadskanaal, met perspectief voor nog verdere groei', blikt hij vooruit.

'Het perspectief voor het aantal reizigers dat gebruik gaat maken van de treinverbinding is minstens zo groot als acht jaar geleden in Veendam. Eenzelfde succes mag zeker worden verwacht.'

Bedrijvigheid

Hettinga noemt het fantastisch dat met de realisatie van de spoorlijn een bijdrage kan worden geleverd aan de bedrijvigheid in Stadskanaal en omstreken.

'We hebben in Veendam hetzelfde gezien. Ik herinner me daar nog een desolate stationsomgeving in de periode voor 2011. En kijk wat er nu staat: een prachtige, bloeiende omgeving, die bedrijven aantrekt en een geweldige injectie is voor de hele stad. En dat verwacht ik voor Stadskanaal ook.'

