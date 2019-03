Alles in de strijd tegen de sliertjes in het Beijumerbos

Militairen in opleiding bereiden zich voor op het opruimen in het Beijumerbos. (Foto: RTV Noord/Remco in 't Hof)

Vele handen maken licht werk en dat is woensdagochtend goed te zien in het Beijumerbos in Stad. Boswachters krijgen daar hulp uit verschillende hoeken bij het opruimen van gedumpte plastic sliertjes.

Naar schatting honderdduizenden sliertjes werden dinsdag aangetroffen in het bos. Waar ze vandaan komen is nog een raadsel.

Volgens boswachter Bart Zwiers moeten de sliertjes zo snel mogelijk weg. 'We zien nu al dat vogels het in nesten gebruiken en dat het opgegeten wordt. Dat zorgt op den duur voor een hongerdood.'

Hulp

Studenten van het Noorderpoort komen helpen om de sliertjes op te ruimen. Ze volgen aan de school een opleiding voor Defensie en steken vandaag met meer dan veertig man de handen uit de mouwen.

'Dit hoort uiteindelijk ook gewoon bij hun vak', vertelt Anton Kloof, militair docent van het Noorderpoort. 'Dus het is wel leuk om zo'n uitstapje te maken.'

Blij

Blijdschap is er dan ook met de hulp, zeker omdat alles met de hand gedaan moet worden.

'Het is een behoorlijke klus en het gaat over een kilometer of vier. Er staat ook nog een basisschool met helpende handen klaar en er zijn nog meer mensen die ons willen helpen. Dus ik denk dat we de klus gaan klaren', vertelt Zwiers.

