Supermarkten Westerkwartier dit jaar zondags open tot 18:00 uur

Alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier mogen in 2019 op zondag open zijn van 13:00 tot 18:00 uur. Per 1 januari 2020 verandert de sluitingstijd op zondag definitief naar 17:00 uur.

Dit voorstel doet het college van B en W aan de gemeenteraad die daar in de vergadering van 27 maart een besluit over moet nemen. Het voorstel is een correctie op het besluit van de gemeenteraad van afgelopen 13 februari.

Uitzondering Leek

Tijdens die vergadering stemde de gemeenteraad in met een winkeltijdenverordening die zondagopenstelling mogelijk maakte van 13:00 tot 17:00 uur. Voor de supermarkten in de voormalige gemeente Leek werd een uitzondering opgenomen: die mochten open zijn tot 18:00 uur.

Die uitzondering had te maken met een toezegging van de voormalige gemeente Leek. Om open te mogen zijn tot 18:00 uur moesten supermarkten een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Zeven supermarkten hebben daar gebruik van gemaakt.

Juridisch niet houdbaar

Omdat de uitzonderingspositie van supermarkten in de voormalige gemeente Leek juridisch mogelijk niet houdbaar is, stelt het gemeentebestuur nu voor de verordening voor 2019 voor alle supermarkten in de hele gemeente Westerkwartier gelijk te trekken. Deze overgangsperiode tot 1 januari 2020 moet nog wel officieel worden bekrachtigd, vandaar dat de gemeenteraad op 27 maart opnieuw over de verordening moet stemmen.