Knoalsters vrezen windpark als 'uitruil' voor treinverbinding

De gemeente Stadskanaal hijst de vlag, maar niet iedereen is even enthousiast over de komst van de treinverbinding Veendam-Stadskanaal. Sommige inwoners zijn beduidend minder enthousiast.

Uit reacties op Facebook onder het bericht van RTV Noord blijkt dat veel mensen zich afvragen wie er baat heeft bij de verbinding en wat Stadskanaal ervoor heeft moeten 'uitruilen'.

Baanverlies in busbranche?

Richard Huiting uit Stadskanaal is buschauffeur bij Qbuzz en hij vreest dat er na de komst van de spoorlijn buschauffeurs ontslagen worden. Hij zou liever zien dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe elektrische of waterstofbussen. 'Er zijn goede rechtstreekse verbindingen naar het Zernike zonder overstap. Wat brengt de trein ons in Stadskanaal?'

Ook vreest Huiting voor een leegloop van het centrum van Stadskanaal. Hij ziet mensen door de komst van de trein sneller winkelen in Groningen dan in Stadskanaal zelf. 'Dit project kost tientallen miljoenen en zou onrendabel zijn.'

Huiting vreest dat de komst van de spoorlijn een manier is om sommige Knoalsters te paaien om later een windpark naast de route te kunnen aanleggen.

Windmolens

Zijn vrees voor een windpark als uitruil wordt door meer mensen gedeeld. Miriam Ootjers woont aan de Drentse kant van de toekomstige spoorlijn. Ook zij is bang dat ze straks windmolens in de rug heeft en een trein voor haar neus. Bovendien is ze niet blij met de vermoedelijke bewaakte spoorwegovergang, op honderd meter van haar boerderij.

Mark Molema werkt in het Refaja Ziekenhuis en noemt de komst van de spoorlijn 'weggegooid belastinggeld'. 'Alsof je de krimp in de regio een halt toe kan roepen met een trein.' Hij vreest zelfs dat het ziekenhuis ingeruild wordt voor een windmolenpark.

Stadskanaal ontspoort

Actiegroep Stadskanaal ontspoort is bang voor waardevermindering van woningen die aan het spoor liggen. De groep wijst lezers erop dat er geen ander onderzoek is geweest dan een onderzoek van Arriva, waarin naar voren kwam dat vooral studenten gebruik zullen maken van de verbinding.

Duurt nog lang

Veel mensen die reageren vragen zich af waarom de trein pas bij start van de dienstregeling van 2025 komt. Sommige mensen spreken uit dat ze tegen die tijd al niet meer in Stadskanaal of omgeving wonen.

Chantal Nieman woont in Stadskanaal en vindt het asociaal dat er geen buurtonderzoek is geweest met de vraag of mensen überhaupt een spoorlijn achter hun woning willen hebben. Henny Groothuis probeert met behulp van hoge schuttingen achter haar huis toekomstige overlast tegen voorkomen. Maar ook zij had graag inspraak gehad: 'Ons wordt niks gevraagd.'

Racecircuit

Anderen vergelijken de transformatie van een museumspoorlijn naar een gewone spoorlijn met het ombouwen van de straat waarin ze wonen naar een circuit.

Jos Smit: 'Ik heb mijn huis gekocht vlak aan een museumspoorlijn, in de wetenschap dat er geregeld een stoomtrein op lage snelheid langsrijdt. Nu krijg je dit door je strot gedrukt.'

'Woohooo'

Maar niet alle inwoners van Stadskanaal zijn ontevreden over de komst van de trein. Eva Kahlmann kan een enthousiaste 'Woohooo' niet onderdrukken.

