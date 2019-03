Nog één week tot de Provinciale Statenverkiezingen: doe hier het Kieskompas!

Doe hier het Kieskompas voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Foto: RTV Noord)

Over precies een week is het zover. Dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Doe hier het Kieskompas om je stem te bepalen!

In het Kieskompas krijg je 28 stellingen voorgeschoteld voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij je kunt aangeven of je het er wel of niet mee eens bent.

De stellingen zijn bedacht door de redactie van RTV Noord, in samenwerking met Kieskompas en de provincie. Daarna zijn ze voorgelegd aan de politieke partijen die meedoen op 20 maart. Alleen het Forum voor Democratie formuleerde geen antwoorden. Alle andere partijen wel.

Doe het Kieskompas hieronder of

via deze link in een apart venster:

Weet jij al wat je gaat stemmen?

Net als vorige week, zijn we ook exact één week van tevoren benieuwd of je al weet wat je gaat stemmen - voor of na het doen van het Kieskompas:

Hetzelfde vragen we voor de Waterschapsverkiezingen, die eveneens op 20 maart zijn. Ga je stemmen en weet je al waarop?

Lees ook:

- Hier gaan de Provinciale Statenverkiezingen over

- Hier gaan de Waterschapsverkiezingen over

- Alles over de Provinciale Statenverkiezingen Groningen 20 maart 2019