Plofklassen in De Petteflet: 'Deze situatie krijg je door lerarentekort'

Leraren praten met ouders over de reden van de actie. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Een volle 'plofklas' in openbare basisschool De Petteflet in Groningen. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Laat maar zien wat er gebeurt als het lerarentekort verder toeneemt. Dat was het idee achter de plofklassen, die openbare basisschool De Petteflet in Groningen woensdag creëerde.

De actie maakt deel uit van de landelijke onderwijsactieweek, die vrijdag wordt afgesloten met een staking.

De school voegde bijvoorbeeld de groepen 5 en 6 en 1 en 2 samen. Dat had een vol lokaal met 44 kinderen tot gevolg. Dat is volgens juf Saskia Broer niet lang vol te houden. 'Dat is niet zo fijn, nee.'

De oudste kinderen proberen te werken in de speelhoeken van de kleintjes, die ondertussen door de juf worden voorgelezen. Maar werken is volgens de achtjarige Sammie niet makkelijk tussen de kleuters, waaronder zusje Fiene.

'Het is wel een beetje druk. En veel kleintjes vinden me wel aardig en gaan me de hele tijd knuffelen.'

Groep 5/6 in De Petteflet is zelfstandig aan het werk in een speelhoek van de kleuters(Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Waarom actie

De leraren die door de samenvoeging van de groepen even de handen vrij hebben, praten met ouders over de reden van hun actie. Niet meer dan een handjevol ouders grijpt deze gelegenheid aan.

De ouders die er zijn hebben begrip voor de actieweek. Leendert van der Laan heeft drie kinderen op De Petteflet. 'Je ziet af en toe dat een juf of meester ziek is en dat kinderen moeten worden herplaatst. Dat geeft onrust en gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat gaat gewoon niet goed.'

Eisen

Juf Saskia gaat vrijdag zeker staken in Den Haag. 'Als er geen invallers zijn en er is een lerarentekort, krijg je deze situatie. Dus school dicht, kinderen naar huis en naar het Malieveld.'

De basisschoolleraren eisen onder meer een hoger salaris om het vak van basisschooldocent aantrekkelijker te maken. Ook de andere onderwijssectoren (middelbare scholen, mbo, hbo, wo) willen er geld bij. Het totale eisenpakket bedraagt vier miljard euro.

Lees ook:

- Van basisschool tot aan universiteit: hele onderwijs plat op 15 maart