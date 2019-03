Plotselinge arrestatie in McDonald's aan Sontplein: 'Het ging er heftig aan toe'

Het is de beschrijving van een ooggetuige die dinsdagmiddag ziet hoe een team van de Marechaussee enkele personen oppakt in de McDonald's aan het Sontplein in Groningen.

Geboeid, geblinddoekt en afgevoerd

De ooggetuige die we spreken (de naam is bekend bij de redactie) staat buiten te roken als plotseling mannen aan komen rennen die naar binnen vliegen. 'Er werd geroepen: 'Op de grond liggen!'. Heel hard.'

'Ik dacht eerst: er is ruzie, ze worden uit elkaar gehaald. Maar in één keer worden ze geboeid, geblinddoekt en afgevoerd. De mannen van het team bleken undercoveragenten te zijn.'

Geschrokken

Op het gebeuren komen verschillende klanten af en ook een medewerker van McDonald's.

'Andere mensen liepen naar buiten met hun kinderen. Die waren best geschrokken. Het ging er heftig aan toe', vertelt de ooggetuige.

De aanhouding duurt al met al zo'n tien minuten, is de schatting. Daarna is het bijkomen.

'Het heeft wel indruk gemaakt. We hebben nagepraat met de mensen die er nog waren. Zij waren ook best geschrokken. We zijn daarna in de auto gaan zitten: zelf even bijkomen. Maar iedereen was ook zo weer weg.'

Wat was er nou aan de hand?

De Marechaussee en de politie willen alleen bevestigen dat de mannen zijn aangehouden in verband met een lopend onderzoek. Verder willen ze geen commentaar geven.