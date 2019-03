Provinciale Staten over gasdossier: 'Wat is onze meerwaarde eigenlijk?'

Het zoveelste debat over de gaswinning in Provinciale Staten zorgt voor zelfreflectie bij partijen. Wat heeft de rol van de provinciale politici nou eigenlijk opgeleverd?

Die conclusie trekken de ChristenUnie en Groninger Belang. Ze willen weten wat de afgelopen bestuursperiode nou eigenlijk heeft opgeleverd voor Groningen en welke rol Provinciale Staten daar nou in had.

Eigen rol evalueren

'Waarom evalueren we onze eigen rol niet over de afgelopen vier jaar?', vraagt fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen (ChristenUnie) zich af. 'Wat is onze meerwaarde als middenbestuur? Waar hebben wij steken laten vallen? Met welke boodschap sturen wij ons college op stap?'

Steenbergen vervolgt: 'Kritiek uiten op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gemakkelijk, maar wat nodig is dat er hier een bestuur is dat op staat. Onze inwoners verdienen duidelijkheid, dat komt niet door het zoveelste gasdebat.'

Zelfreflectie

'De Groninger politiek en het provinciebestuur mogen ook wel aan zelfreflectie doen', zegt PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. 'Het zijn mooie woorden die door dit provinciehuis galmen, maar alleen met mooie woorden komen we er nooit. We hebben geconstateerd dat de maatschappelijke werkelijkheid niet overeenkomt met de politieke werkelijkheid.'

Volgens Statenlid Marc Scheffers (Groninger Belang) kan het provinciebestuur niet terugkijken op een succesvolle periode. 'Het is net als een eindrapport wat je krijgt voor de schoolvakantie', zegt hij. 'Het wordt een dikke onvoldoende, helaas. Op school betekent dit dat je blijft zitten, maar u (wijzend op de provinciebestuurders) krijgt straks wellicht een betere positie.'



We mogen onszelf in de spiegel kijken, want wij geven het provinciebestuur opdrachten mee Marc Scheffers - Groninger Belang

Scheffers wil ook de rol van de Staten belichten. 'We mogen onszelf in de spiegel kijken, want wij geven het provinciebestuur opdrachten mee.' Maar hij wijst vooral naar het provinciebestuur op het gebied van het gasdossier.

'Er wordt gesproken over een lijn-Eikenaar. Maar ik mag toch hopen dat het provinciebestuur één lijn hoort uit te spreken. Hoe kijkt de gedeputeerde zelf aan tegen de afgelopen vier jaar? Wat is goed gegaan, wat is misgegaan?'



'Diep schamen'

Statenlid Bé Zwiers (Partij voor het Noorden) is een van de politici die in het debat verwijst naar het onderzoek van RTV Noord.

'Wat gebeurt hier? We hebben twee stromingen in het college. Een gedeputeerde voert actie, anderen onderhandelen met het Rijk', stelt hij. 'We moeten ons diep schamen. Een volgend college moet uitstralen dat ze één zijn.'



Het verwijt dat ik ook maar één seconde partijpolitiek heb bedreven, daar kan ik niet zoveel mee Eelco Eikenaar - gedeputeerde (SP)

Open vizier

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) zegt daarover :'Wat betreft het onderzoek van RTV Noord: laat ik zo zeggen, ik hou van het open vizier.'

'Maar staat u hier om SP-stemmers te kiezen, of als bestuurder van alle Groningers?' vervolgt Zwiers. 'Want anders bent u verkeerd bezig.'

'U kunt me van veel betichten, of niet, maar we zien met z'n allen hoe Groningen ervoor staat', repliceert Eikenaar. 'Maar het verwijt dat ik ook maar één seconde partijpolitiek heb bedreven, daar kan ik niet zoveel mee.' Zwiers: 'Maar het idee bij veel anderen is anders, denk ik, vooral de laatste weken.'

Steun

PVV'er Ton van Kesteren neemt het dan voor Eikenaar op. 'Het is niet altijd terecht dat hij onder vuur ligt. Wat zou u willen zeggen dat veel bestuurders u publiekelijk laten vallen?'

Eikenaar: 'Zoals gezegd, ik hou van een open vizier.'

Op de vraag hoe een volgend provinciebestuur het in de toekomst beter kan doen, is Eikenaar ook helder. 'Het is zaak om te analyseren waarom dingen gaan zoals ze gaan of niet gaan,' meldt hij.

'Als die analyse gemaakt is, is mijn conclusie dat nooit opgeven en altijd doorgaan, ook al zijn er tegenslagen, dat dat je enige optie is. Het klinkt leuk om het anders te gaan doen, en dan alles goed komt. Maar dat is niet zo, het spijt me.'

