Vragen over afsluiten stopcontacten op Hoofdstation

GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen vraagt opheldering over de afsluiting van stopcontacten op het Hoofdstation in Stad.

Aanleiding hiervoor is berichtgeving van RTV Noord dinsdag. De NS nam de maatregel omdat het daklozen wil ontmoedigen om in de stationshal te bivakkeren.

Eerste levensbehoefte

De daklozen gebruiken de stopcontacten om bijvoorbeeld hun telefoon op te laden. Volgens Stichting Straatwijs, die zich inzet voor dak- en thuislozen, een eerste levensbehoefte. Maar de NS blijft erbij dat de stopcontacten niet voor openbaar gebruik zijn.

GroenLinks wil nu van het college van B en W weten of die partij in gesprek wil gaan met de NS over de toegankelijkheid van het station. Ook vraagt de grootste partij in de gemeenteraad of de gemeente anders zelf bereid is om een dergelijke voorziening voor dak- en thuislozen te regelen.

Overlast

Een ander argument van de NS om de stopcontacten af te sluiten, is het feit dat er elke ochtend een groep daklozen stond te wachten tot ze naar binnen konden in de stationshal. Dat zou personeel een onveilig gevoel geven.

GroenLinks wil van het college weten of hier een rapportage van is en hoe groot het probleem precies zou zijn.

