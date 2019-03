Kunstige netwerkkabel 'verbindt Eemshaven met de wereld'

Is er iets misgegaan bij het datacenter van Google of hoort daar echt een gigantische netwerkkabel uit de grond te steken?

Wie in de Eemshaven rijdt kan zomaar het nieuwe kunstwerk (want dat is het) tegenkomen. De grote kabel is het afscheidscadeau van Harm Post die anderhalf jaar geleden stopte als directeur van Groningen Seaports.

'Het laat zien dat de Eemshaven met de hele wereld is verbonden', zegt Post er zelf over vlak nadat het kunstwerk onthuld is.



Afscheidscadeau

Toen Post in september 2017 afscheid nam, besloot hij geen cadeau te vragen. Hij wilde dat er een potje kwam om de laatste 'lege' rotonde in de Eemshaven te voorzien van een kunstwerk.

Post zijn netwerk betaalt dus een deel van het kustwerk en Groningen Seaports heeft ook nog wat bijgelegd.

Veiligheid

De oud-directeur had de netwerkkabel graag midden op de rotonde uit willen laten komen, maar daar was Rijkswaterstaat niet voor.

'Daar hebben we wel wat discussie over gehad', vertelt Post. 'Het zou de automobilist te veel afleiden, zo'n kabel die midden op de rotonde uit de grond steekt. Veiligheid moet boven alles gaan.'

Je moet Eurosonic in de stad houden. Dat zijn de spannende dingen waar jonge talenten die in de industrie werken naar zoeken. Harm Post

Belang van kunst en cultuur

Na de onthulling van het kunstwerk gaat de bus met genodigden verder naar de borrel waar Post een speech geeft. Daarin stipt hij het belang van kunst en cultuur aan voor het vestigingsklimaat in de regio Groningen. 'Daar vergist men zich nog wel eens in.'

'Het gemeentebestuur van Groningen heeft mij bijvoorbeeld wel eens gevraagd: wat moeten wij nou doen om grote bedrijven als Siemens, Google en IBM naar deze regio te krijgen?'

'Dan moet je Eurosonic in de stad houden. Dat zijn de spannende dingen waar jonge talenten die in de industrie werken, naar zoeken. Als we dat dus niet hebben in de stad Groningen, dan doen we niet mee. Dat geldt trouwens ook voor het vliegveld.'

Na zijn afscheid bij Seaports is Harm Post zich in gaat zetten voor Groningen Airport Eelde.

Lees ook:

- Harm Post vertrekt per 1 oktober bij Seaports (2017)

- Ondernemers betreuren vertrek van Post bij Seaports