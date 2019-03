Stad heeft zorgen over Westpoort, maar boekt winst op grondexploitatie

Wethouder Roeland van der Schaaf gaat een nieuwe strategie bedenken die moet leiden tot meer kavelverkoop.

'Niet hard gegaan'

'De verkoop bij Westpoort is om eerlijk te zijn de afgelopen jaren niet heel hard gegaan', zegt wethouder van der Schaaf (PvdA). 'De economie trekt ondertussen wel enorm aan. We willen er dus voor zorgen dat het terrein de komende jaren tot ontwikkeling komt.'

Volgens de PvdA-bestuurder is er wel doorlopende interesse van bedrijven, maar komt het dus vaak niet tot een deal.

Geen verlies

De gemeente heeft op dit moment nog geen nieuw plan klaarliggen om Westpoort van een flinke impuls te voor zien. Aan dat plan wordt de komende tijd gewerkt.

Ondanks het uitblijven van bouwontwikkelingen bij Westpoort wordt er volgens de wethouder geen groot verlies gemaakt op de gronden van bedrijventerreinen in Groningen.



Het is niet zo dat we geld verliezen op onze bedrijventerreinen Roelof van der Schaaf - wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

'Het valt op dit moment wel mee. We houden rekening met een bepaald uitgiftetempo (van kavels, red.) van onze bedrijventerreinen. Dat halen we op dit moment ruimschoots, het is dus niet zo dat we geld verliezen op onze bedrijventerreinen.'

'Maar als je inzoomt op Westpoort dan zien we wel zorgen. Op dit moment kost het ons geen geld, maar als dat zo een aantal jaren doorgaat zou het wel een risico kunnen vormen.'

Overige gemeentelijke gronden

Van der Schaaf heeft dus enigszins zorgen over de grondexploitatie van Westpoort, over de hele linie hoeft de wethouder zich geen zorgen te maken. Er is namelijk een winst geboekt van 1,8 miljoen euro op de grondexploitatie.

Vorig jaar was dat 14 miljoen euro. Zes jaar geleden hing de vlag er totaal anders bij, toen moest er 40 miljoen euro worden afgeboekt.

Ebbingekwartier en Meerstad

'Het Ebbingekwartier was natuurlijk jarenlang een zorgenkindje van ons', blikt Van der Schaaf terug. 'De afgelopen jaren zie je dat spectaculair groeien. Binnenkort start daar ook de bouw van de Borgmanschool.'

Daarnaast is de woningwethouder ook te spreken over de ontwikkeling van woningbouw bij Meerstad en de stadswijk Reitdiep.

'Ook rondom de Reitdiepzone tussen het Reitdiep en de binnenstad is er veel ontwikkeling geboekt. De komende tijd zal duidelijke worden hoe spectaculair daar gebouwd gaat worden', aldus Roeland van der Schaaf.

