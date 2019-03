Noodlokalen moeten druk van de ketel halen bij school in Meerstad

De Meeroeversschool in de Groninger stadswijk Meerstad krijgt vijf noodlokalen. De huidige school barst uit zijn voegen, kinderen krijgen al les in de lerarenkamer.

'Meerstad groeit dus zijn er veel meer kinderen gekomen', zegt de kersverse wethouder Carine Bloemhoff (PvdA). 'Er zijn op dit moment elf klassen, maar de school is te krap. De elfde klas zit in de lerarenkamer. De leraren hebben dus geen eigen lerarenkamer.'

Extra klassen

Naar verwachting komen er vanaf volgend schooljaar opnieuw twee klassen bij. Om al de leerlingen te voorzien van een plek komen er dus noodlokalen.

De vijf lokalen komen vanuit Haren, daar zijn ze niet meer nodig. De noodunits moeten nog wel up to date gemaakt worden. Al met al kost het plaatsen van de lokalen 800.000 euro.

Snel een nieuwe school

Meeroevers is, op dit moment, de enige basisschool in Meerstad. De school gaat ook wel door het leven als de 'schimmelschool'. Volgens voormalig wethouder Ton Schroor zijn die problemen vorig jaar al wel opgelost.

Huidig wethouder Bloemhoff laat weten dat het gemeentebestuur vaart wil maken met de bouw van een nieuw onderkomen voor de Meeroevers. 'De raad heeft zich ook uitgesproken over een versnelde bouw', zegt de wethouder.

Tot de nieuwbouw moet de school het dus nog doen met de noodlokalen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwbouw van start gaat.

