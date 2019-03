Camping Wedderbergen trekt vergunningaanvraag voor uitbreiding in

De campingfamilie Fluttert had als plan om de camping met tachtig plaatsen uit te breiden en kreeg een vergunning voor bomenkap en graafwerkzaamheden. Die werd door de gemeente ingetrokken, omdat de camping aan de slag wilde in beschermd natuurgebied.

Voor de aanleg van de plekken had de camping een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend, maar de camping kiest nu toch eieren voor haar geld en trekt die aanvraag zelf in.

'Duurt te lang'

Wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente Westerwolde laat weten dinsdag een gesprek te hebben gehad met de aanvragers.

'Toen gaven ze al aan de vergunningsaanvraag in te willen trekken. De uitbreiding van de camping zou hoe dan ook niet voor april 2020 kunnen beginnen. Dat duurt te lang, want het is tegen de richtlijnen van de subsidie.'

Subsidie vervalt

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) zegt dat de bijbehorende LEADER-subsidie van 185.000 euro, nu komt te vervallen.

'Dat betekent dat de ingrepen die zijn gedaan in Natuurnetwerk, hersteld moet worden. Dat is een verplichting die de gemeente Westerwolde heeft', zegt hij.

Wethouder Huizing laat weten het 'natuurherstel' inderdaad op te gaan leggen aan de campingeigenaar. 'Er zijn sleuven gegraven en bomen gekapt, dat moet worden hersteld.'



Juridische stappen

De aanvraag voor uitbreiding kwam een aantal weken geleden al onder druk te staan, omdat oud-gedeputeerde Rita Jansen en oud-wethouder Melle Wachtmeester van Bellingwedde dreigden met gerechtelijke stappen tegen de camping.

Volgens hen was de LEADER-subsidie van 185.000 euro op onjuiste gronden verstrekt.

'Prachtig'

Oud-gedeputeerde Jansen reageert verheugd op het nieuws dat de vergunningsaanvraag is ingetrokken. 'Dat is prachtig. Aan de andere kant is er al wel gegraven in het gebied, dat zal nu hersteld moeten worden. Maar het is mooi dat het unieke boezemgebied rondom de Westerwoldse Aa nu behouden kan blijven.'

We hebben de campingeigenaar woensdagmiddag om een reactie gevraagd. Die heeft tot op heden van die mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt.



