Boeren boos door prijsstijging kadaververwerking

'Niet uit te leggen'

De prijsverhoging is de verschillende belangenorganisaties van boeren in het verkeerde keelgat geschoten. De LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Producenten Organisatie Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders: allen vinden de prijsverhoging niet meer uit te leggen.



Voor het afvoeren van een dode koe moet ruim zestig euro worden betaald, voor een nuchter kalf ruim 23 euro en een dode zeug wordt voor bijna 37 euro meegenomen.

Waar het precies vandaan komt, daar hebben wij geen inzicht in Evie Waninge - Nederlandse Melkveehouders Vakbond

'Komt er toch maar weer bij'

Evie Waninge van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Normaal gesproken gaan er niet veel dieren dood. maar de verhoging komt er toch maar weer bij. Als de melkprijs ook met 24 procent omhoog gaat hoor je mij niet klagen, maar dat gebeurt niet.'



'Geen inzicht'

Ze vervolgt: 'De tarieven gaan altijd wel iets omhoog, maar vanaf 2015 is er een sterke stijgende lijn.' Volgens haar wordt het niet duidelijk waarom de sterke stijging van de tarieven nodig is: 'Wij zitten aan tafel als de cijfers gepresenteerd worden maar dat zijn kale cijfers, achter die cijfers kunnen wij niet kijken, waar het precies vandaan komt, daar hebben wij geen inzicht in.'



Goedgekeurd door ministerie

Rendac is in Nederland het enige bedrijf dat kadavers verwerkt. Veehouders zijn verplicht dit bedrijf in te schakelen om dode dieren af te voeren. De prijsverhoging die Rendac doorvoert is goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De veehouders hebben het ministerie gevraagd om een deel van de kosten te vergoeden, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. Waninge: ' We kunnen geen andere kant op. Het is slikken.'

Reactie Rendac

Rendac laat in een reactie weten dat de tarieven omhoog gaan om tekorten uit 2015 en 2017 op te vangen, en omdat de verwachting is dat de eindproducten minder zullen opbrengen.