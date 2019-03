Hoogleraar: 'Treinverbinding helpt de economie in de regio enorm'

Volgens van Dijk levert het niet zozeer banen op in Stadkanaal zelf, maar creëert de spoorlijn ook toegang tot banen in andere regio's. Daarnaast kunnen bedrijven nu sneller kiezen om zich te vestigen in het dorp. Een trein is aantrekkelijk, omdat het personeel makkelijker kan komen.

'Net zo snel als met de auto'

Het is volgens de hoogleraar niet zo dat de economie in de regio volledig omkeert omdat Stadskanaal op een lastige plek ligt. 'Een plek als Nieuweschans is goed bereikbaar via de A7, dat heeft Stadskanaal niet.'



De komst van de trein vermindert de reistijd van het openbaar vervoer met twintig minuten. 'Je bent straks met de trein net zo snel van Stadkanaal in de Stad als met de auto. Ideaal voor mensen die geen toegang tot een auto hebben.'

De komst van de trein naar Veendam heeft volgens van Dijk gezorgd voor positieve economische gevolgen voor Veendam. 'Je ziet dat het beter gaat met Veendam, Veendam profiteert van de economische motor van de regio Groningen-Assen.'

Geringe investeringen

Een spoorlijn is volgens van Dijk niet rendabel, maar omdat er op dit traject al een spoor ligt blijven de investeringen relatief gering.

'Voor het gebied zou het goed zijn om de spoorlijn door te trekken naar Emmen en Almelo.' Daar ligt nog geen spoorlijn wat zorgt voor hogere investeringen. 'Maar het bouwen van een viaduct in een krimpregio is nog altijd goedkoper per kilometer dan één bouwen in Amsterdam.'

Niet bang zijn

Niet iedereen is even blij met komst van de spoorlijn, maar volgens van Dijk is het goed om met bewoners te spreken. 'Mensen moeten zich er bewust van zijn dat huizen bij een station duurder dan huizen waar geen station staat.'

Lees ook:

- Knoalsters vrezen windpark als 'uitruil' voor treinverbinding

- Stadskanaal blij met komst trein: 'We kunnen de vlag gaan hijsen'

- Kogel door de kerk: Stadskanaal krijgt gewenste treinverbinding in 2025