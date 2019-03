Lees terug: Europees avontuur Donar ten einde; Oostende wint met 88-80

Jason Dourisseau legt aan voor een schot; de verdediging van Oostende is uitgespeeld (Foto: Dimitri Reining)

Donar is uitgeschakeld in de achtste finale van de FIBA Europe Cup door Oostende. Na de 66-66 in MartiniPlaza wonnen de Belgen de thuiswedstrijd met 88-80 en plaatsen zich voor de kwartfinales.