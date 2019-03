Live: duel tussen Oostende en Donar is begonnen: 8-5

De basketballers van Donar spelen vanavond hun belangrijkste Europese wedstrijd van dit seizoen tot nu toe. In België staat om 19.00 uur de return in de achtste finale van de Europe Cup tegen Oostende op het programma.

De heenwedstrijd in MartiniPlaza eindigde in een enerverend 66-66 gelijkspel. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. Teddy Gipson redde in de ultieme slotfase het gelijkspel voor de Groningers met een score en een benutte vrije worp.

Tegenstander

De ploeg die in de Belgische kustplaats aan het langste eind trekt komt in de kwartfinale uit tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Varese en Pristina. Tegen de Italianen kwam de ploeg van coach Erik Braal al twee keer uit in de groepsfase resulterend in een uitoverwinning (77-80) en een nederlaag in Groningen (67-73). Varese won uit bij Pristina met 77-80 en kan het vanavond in Italië afmaken.

Livestream en blog

De wedstrijd tussen Oostende en Donar begint om 19.00 uur en is te volgen via onderstaande livestream en liveblog: