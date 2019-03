Hij wil het liefst er een museum van maken, en hoopt hier de hele fabriek voor te kunnen gebruiken. 'De auto's hebben alleen een poetsbeurtje nodig.' Daar ligt het volgens hem niet aan.

De modernste in 1905

Het probleem zit bij Doeve in de locatie. De eigenaar van de steenfabriek is een projectontwikkelaar en wil het gedeelte waar Doeve verblijft slopen. 'Dat is toch ongelooflijk, dit was in 1905 de modernste steenfabriek van Europa.'

Makkelijk te slopen

Doeve vindt het te lastig om een aanvraag te doen om het pand op de monumentenlijst te krijgen. Voor de projectontwikkelaar is het daarom makkelijker om het pand te slopen.

Wat er met zijn collectie auto's moet gebeuren als het pand gesloopt wordt weet hij niet. Verkopen is geen optie. 'Hier is niets te koop, lijkenpikkers!'

