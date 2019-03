Vrees voor sluiting tippelzone en huiskamer: 'De controle op elkaar is weg'

Monique de Graaf, een ex-tippelaarster die niet blij is met de sluiting, schreef een boek over haar verleden. 'Er komen onveilige situaties na de sluiting. De dames hebben hun werkplek bij de locatie waar ze zijn en daar houden ze controle op elkaar.'



De huidige dames weten zich te redden, maar voor de toekomst houd ik mijn hart vast Monique de Graaf - ex-tippelaarster

Geen controle

Het verplaatsen van de huiskamer naar de binnenstad kan volgens haar niet goed gaan. 'De dames staan straks overal te tippelen en dus is er geen controle meer. Daarnaast krijgen ze te maken met pooiers in de rosse buurt.'

Omdat de dames straks door de hele stad staan kunnen de collega-tippelaarsters geen controle op elkaar uitvoeren. 'Dames noteerden kentekens om elkaar in de gaten te houden, die toezicht is er straks niet meer. Je bent overgeleverd aan de klant.'



De gemeente wil de dames bij de hand nemen

Wethouder Inge Jongman van Zorg & Welzijn vindt het goed dat de tippelzone verdwijnt, omdat 'we de vrouwen nu aan hun lot overlaten.'

'De intentie is om te zeggen: We nemen je bij de hand,' vervolgt de wethouder. 'Wat is je droom, wat is je wens vragen we. Hun antwoord is vaak: 'Niet hier op de tippelzone.''

Illegaliteit lonkt

Monique vreest vooral voor toekomstige tippelaarsters. 'De huidige dames weten zich te redden, maar voor de toekomst houd ik mijn hart vast.' Volgens haar kan het project werken, maar ook kunnen de dames zomaar in de illegaliteit terechtkomen.

Met haar boek wil ze de jeugd waarschuwen en naasten van tippelaars en verslaafden een inzicht geven in het leven van dames. Volgens Monique heerst er nog te veel een taboe op.

