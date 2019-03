Donar uitgeschakeld in Europe Cup door Oostende

Donar is er niet in geslaagd om de kwartfinales van de FIBA Europe Cup te bereiken. De uitwedstrijd tegen Oostende ging met 88-80 verloren. Hierdoor gaan de Belgen, na de 66-66 in de heenwedstrijd, door en zit het Europese seizoen van de Groningers erop.

De gasten knokten tot het einde en maakten er een mooie wedstrijd van. Het was net niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

Scherp schieten

De beginfase was voor de Belgen die met scherp schoten en na de eerste tien minuten met 28-21 voorstonden. Het verschil liep aan het begin van het tweede kwart zelfs op naar dertien punten onder andere door de sterk spelende Elias Lasisi, maar toen begonnen de gasten zich terug te knokken.

Voorsprong

Onder leiding van Lance Jeter werd er steeds iets van de voorsprong van Oostende afgehaald en kwam het verschil terug tot twee punten. Dit bleef staan tot aan de pauze: 43-41. Na de onderbreking deden beide ploegen nauwelijks voor elkaar onder.

Stuivertje wisselen

In de tweede helft was het constant stuivertje wisselen, stonden de bezoekers ook meerdere keren op voorsprong met een maximum van zes punten (45-51). In de slotfase schoten de Belgen net iets scherper. Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 17 punten. Nu wacht voor Donar aanstaande zaterdag de halve finale van de Nederlandse beker tegen Leiden.

