Pasalic: 'We hebben alles gegeven, het was niet genoeg'

Donar-speler Drago Pasalic was realistisch na de uitschakeling tegen Oostende. 'We zijn blijven vechten, kwamen steeds terug maar dit lukte in het vierde kwart niet nog een keer'.

Pasalic speelde een prima wedstrijd in België en was goed voor veertien punten. Minpunt was dat de center/power forward vlak voor het einde van het derde kwart zijn vijfde persoonlijke fout kreeg en gedwongen naar de kant moest.

Technische fout

'Volgens mij werd er een duidelijke fout gemaakt op Sean Cunningham. Hier zei ik iets van tegen de scheidsrechter en toen kreeg ik meteen een technische fout. Jammer om zo het veld te moeten verlaten', aldus Pasalic.

Geen energie meer

'Toch zaten we lang in de wedstrijd. Op het einde hadden we net geen energie meer over om nog een keer terug te komen. We speelden echt goed als team, nu was het net niet genoeg maar dit ziet er goed uit voor de rest van ons seizoen'.

Geknokt

Bij coach Erik Braal was de teleurstelling aanwezig door de uitschakeling. 'We hebben alles gegeven, geknokt. Daar ben ik heel trots op. Als we dit duel anderhalve maand terug hadden gespeeld waren we met veertig punten verschil de zaal uitgeveegd'.

Aanknopingspunten

Braal zag voldoende aanknopingspunten voor de rest van het seizoen. 'Er is nog genoeg te winnen, te beginnen aanstaande zaterdag met de halve finale in de beker tegen Leiden. Een belangrijk potje. Over twee duels was Oostende net iets beter'.

Scheidsrechters tegen

'Ook niet gek want zij zijn maar net uitgeschakeld in de Champions League. We hadden ook de scheidsrechters niet bepaald mee, Drago krijgt makkelijk een technische fout. Er zijn echter genoeg goede dingen uit te halen waarmee we nu verder kunnen', besluit Braal.

Moeilijk te verteren

Jason Dourisseau had het over een moeilijk te verteren verlies. 'Dit doet pijn nu, maar we hebben als team alles gegeven. We hebben zeker onze kansen gehad en op een paar cruciale momenten belangrijke schoten gemist. De diskwalificatie van Drago was moeilijk te verteren, hij is een hele goede speler. Al met al hebben we goed gevochten en worden steeds beter als team'.

