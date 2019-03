Van Dijk kopt Liverpool naar kwartfinales Champions League (update)

Voormalig FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk was belangrijk voor Liverpool in het duel tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League.

De Engelsen wonnen op bezoek in Zuid-Duitsland met 1-3 van de Duitse grootmacht. Van Dijk kopte twintig minuten voor tijd bij een 1-1 gelijke stand de beslissende treffer achter doelman Manuel Neuer.

Geen Robben

Doordat de heenwedstrijd in 0-0 eindigde gaat Liverpool aanstaande vrijdag in de pot voor de loting van de kwartfinales. Bayern, dat zonder de geblesseerde Robben aantrad, kwam in de 26e minuut op achterstand door een fraaie treffer van Sadio Mané.

Eigen goal

Een eigen doelpunt van Liverpool-verdediger Matip zorgde voor de gelijkmaker. Na rust gingen de Duitsers op zoek naar de winnende treffer, maar de goal van Van Dijk maakte een eind aan de aspiraties van Bayern München.

Opnieuw Mané

Vijf minuten voor tijd bepaalde Mané, na een schitterende pass van Mohamed Salah, met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 1-3. Doordat Robben aan het eind van dit seizoen bij Bayern vertrekt maakt de Bedumer nu geen kans meer op een tweede Champions League-eindzege namens het sterrenensemble uit Beieren.

Superlatieven

Van Dijk schoten slechts superlatieven te binnen toen hem werd gevraagd naar zijn gevoelens bij de zege (3-1) van Liverpool bij Bayern München. 'Het enige wat ik kan zeggen is dat dit schitterend is. En verdiend, laten we dat vooral niet vergeten. Wij waren hier beter', verklaarde de Nederlander bij Ziggo.



Belangrijkste treffer ooit

Van Dijk zette met het hoofd de Engelsen op voorsprong. 'Ik denk dat je wel kunt spreken van mijn belangrijkste treffer ooit, al wil ik die voor Oranje hier in Duitsland in Nations League niet vergeten. Maar nee, voor Liverpool heb ik nog nooit op zo'n belangrijk moment gescoord'.

Overeind gebleven

'We wisten dat het moeilijk zou worden', aldus Van Dijk. 'Bayern heeft geweldige spelers. Maar we zijn overtuigend overeind gebleven. Op een wat ongelukkige manier moesten we de gelijkmaker toestaan. We waren echter niet aangeslagen en zijn goed doorgegaan'.

Update: dit bericht is bijgewerkt met de reactie van Virgil van Dijk.

