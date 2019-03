Lopster hotel beleeft 'prachtige' en 'hectische' dagen door Pauw en Jinek

Twee dagen lang stond Hotel Spoorzicht in Loppersum in het teken van het tv-programma Pauw & Jinek over de aankomende Statenverkiezingen. Beide avonden zat de studio bomvol, met vooral mensen uit Noord-Groningen in het publiek. De tv-ploeg zelf bleef overnachten.

'Het was fantastisch en hectisch', zegt medewerker Mieke Nuchtere namens het hotel.

Gaswinning, klimaat en veeteelt

In de uitzending van dinsdag stonden vooral de gaswinning en de aardbevingsproblematiek centraal. Volgens Stichting Kijkonderzoek trok die uitzending ruim 800.000 kijkers. Woensdag kwamen vooral landelijke thema's aan bod, zoals het Klimaatakkoord en veeteelt.

Vleeskuikenhouder Lammert Westerhuis uit Usquert was woensdag de enige Groningse gast in de studio met een microfoon op zijn borst, maar hij kreeg geen vragen van presentatoren Eva Jinek en Jeroen Pauw. Twee boeren uit Drenthe - die naast hem zaten - gingen de discussie aan met Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

'Dat is mij van tevoren al wel verteld', zegt Westerhuis. 'Ze houden altijd iemand in reserve. Misschien was ik niet extreem genoeg, want van tevoren word je altijd gescreend. Maar ik had nog wel wat vragen voor Thieme', zegt hij met een kritische blik.

Spannende dingen?

Mieke Nuchtere kan alleen maar een fijn gevoel overhouden aan het bezoek van Pauw en Jinek: 'Het was buitengewoon gezellig. Ook na de uitzending namen ze alle tijd om met iedereen op de foto te gaan. Dat is fantastisch.'

En of er nog spannende dingen zijn gebeurd in de 'mooiste kamer' van Jinek of de 'bezemkast' van Pauw? Nuchtere: 'Er gebeuren altijd leuke dingen. Maar wat er 's avonds gebeurt, vertel je toch niet?'

Rust terug

Het werk zit er nog niet helemaal op in Loppersum. Het hotel wordt nu weer omgebouwd naar de vertrouwde setting. Zo moest een grote schuifwand worden verwijderd om plaats te maken voor de talkshowtafel. Die wordt nu weer teruggeplaatst.

Donderdag keert de de rust weer terug in Loppersum. Dan komt het tv-programma uit het Brabantse Veghel.

