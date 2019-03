Lopend Vuur: Voor een beter klimaat wil ik best betalen

Conclusie: de maatregelen in het klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet genoeg om de klimaatdoelen te halen.

Het kabinet wil in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Het eerder gepresenteerde klimaatakkoord met 600 voorstellen is daarvoor, zo blijkt uit de doorrekening, niet voldoende.

Aanvullende klimaatplannen

Direct na de presentatie van de cijfers kwam het kabinet met aanvullende klimaatplannen. Zo wil het kabinet ook het bedrijfsleven laten meebetalen aan het terugdringen van de uitstoot.

Milieuclubs en vakbonden laten weten daar blij mee te zijn; ondernemersverenigingen zijn niet verontrust.

Het kabinet vindt ook dat de klimaatlasten te veel bij de burgers terechtkomen. Daarom gaat de belasting op de energierekening voor huishoudens omlaag.

Alle klimaatplannen gaan we desondanks wel wat voelen in de portemonnee. De oppositiepartijen zijn kritisch omdat de lage- en middeninkomens er meer op achteruit lijken te gaan, ondanks het feit dat bedrijven ook mee gaan betalen.

Hoe denk jij hierover? Moeten we, voor ons nageslacht, accepteren dat we moeten betalen voor een beter milieu? Of geloof je niet in alle plannen?

Ons Lopend Vuur:



