Maker LuckyTV: ' Ik wil met alle plezier nog een keer het einde van Groningen aankondigen'

Van de Pavert was woensdagavond te gast in de uitzending van Pauw & Jinek, vanuit Hotel Spoorzicht in Loppersum.

'Het stemt me vrolijk'

'Het beeld van het verdwijnen van zo'n provincie spreekt tot de verbeelding', zegt hij over zijn inspiratie. 'Het is vooral het idee dat de Groninger daar dan niet meer boos over kan zijn. Dat is iets dat me vrolijk stemt.'

'Ik heb de provincie Limburg ook al eens laten verdwijnen hoor, dus Groningen is niet de eerste die van de kaart verdwijnt.'

Van de Pavert gebruikt voor LuckyTV met enige regelmaat beelden van RTV Noord.

'Lokale en regionale televisie in zijn algemeenheid spreken mij erg aan. Ik zap er regelmatig langs en dan blijf ik vaak bij die van jullie hangen.'

Wanneer is de volgende?

Op de vraag wanneer Van de Pavert Groningen weer van de aardbodem laat verdwijnen, reageert hij met een kwinkslag. 'Op donderdag 24 mei. Als jullie mij het rauwe materiaal kunnen aanleveren, dan wil ik met alle plezier nog een keer het einde van de provincie Groningen aankondigen.'

