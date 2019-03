Geuko in Amerika: 'Hij is enthousiast en heeft er lol in'

Het aantal keren per minuut wordt naar beneden gebracht. 'Hij staat nu op negen keer per minuut, vijftien keer per minuut doet hij zelf', vertelt zijn vader Gert Jan van Lang.

En ook de ademdruk die de machine geeft, is intussen verlaagd. 'Hij wordt wel moe, maar de zuurstof in zijn bloed blijft wel gelijk.'

Vooruitgang

Zijn vader ziet vooruitgang bij Geuko, die door een zeldzame aandoening deels verlamd is. Door de behandeling die hij in Amerika krijgt, kan hij mogelijk weer lopen.

'De progressie zit in kleine dingetjes. En soms ga je ook drie stapjes terug, om weer eentje vooruit te zetten. Hij is echt moe aan het worden, ook omdat de beademing wordt teruggedraaid.'

'Er wordt de tijd genomen'

Geuko is nu bijna twee weken in Amerika. 'De afgelopen week was druk, maar wel op kinderniveau. Er wordt de tijd voor genomen. We hebben heel veel nieuwe dingen gezien, veel nieuwe methodes.'

'Geuko is enthousiast. Hij heeft er lol in. Hij verstaat alles, maar hij praat niet met ze', zegt zijn vader over de Amerikaanse behandelaars, die uiteraard Engels praten. 'Misschien is het een beetje angst, of weet hij niet welke woorden hij moet vinden voor wat hij wil gaan zeggen.'

Ja en nee maakt hij wel kenbaar. 'Ze stellen gesloten vragen, zo komen ze er wel uit.'

Boodschap van Wat Aans

Geuko kreeg via Radio Noord een boodschap van Rik Baptist van Wat Aans, waar hij fan van is. 'Zet hem op hè, topper! Je kan het!'

Lees ook:

- Geuko in Amerika: 'Ze denken dat ze hem weer aan het lopen krijgen'

- Emoties op het vliegveld: Geuko vertrekt 'eindelijk' naar Amerika

- 'Al moet ik uit een vliegtuig springen, voor je kind doe je alles'