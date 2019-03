'CO2-heffing? Beloon en stimuleer bedrijven die willen vergroenen'

Dat zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord. 'Voor de bedrijven komt er steeds een klein beetje bij en omdat het politiek gevoelig ligt, gooien we er ook nog een boete boven op.'

Stimuleren en belonen

'Het bedrijfsleven staat achter het halen van de doelen van het klimaatakkoord. Wij vinden alleen de weg daarnaartoe niet de meest verstandige', vervolgt Schroor.

'In Groningen hebben we best een groot aantal energie-intensieve bedrijven. Nedmag in Veendam bijvoorbeeld en een aantal bedrijven op het Chemiepark in Farmsum. Die willen over naar groen gas en waterstof. Stimuleer dat, beloon dat. Dan behaal je veel sneller je klimaatdoelen.'

Huishoudens

Er zit bovendien nog een groot gat in het plan, vindt Schroor. 'Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens ook vergroenen. Maar slechts vier procent van de huishoudens wil en kan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Dus als je echt de klimaatdoelen wilt halen, zul je als kabinet daarin moeten investeren.'