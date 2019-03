Komt er een geitenstop in onze provincie?

Een meerderheid in Provinciale Staten steunt een voorstel voor een onderzoek naar een geitenstop. Het voorstel van de PvdA, GroenLinks en D66 wordt gesteund door de SP, GroenLinks, de Partij voor het Noorden en de Fractie Katee.

De provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Flevoland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht hebben de realisatie en uitbreiding van geitenboerderijen al eerder aan banden gelegd.

Longontsteking

Hun argument: de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in 2017 dat omwonenden van geitenboerderijen iets vaker een longontsteking hebben.

In Groningen komt er voorlopig nog geen geitenstop, maar een onderzoek naar een stop. Het provinciebestuur wordt opgedragen daarover in overleg te treden met gemeenten.

'Niet zo huiverig voor'

Geitenboer Hielke Tuenter uit Westerlee vreest een geitenstop niet direct. 'Ik ben er niet zo huiverig voor, hier in Groningen hebben we weinig geiten. In Brabant zijn zo'n 110.000 geiten, in onze provincie zo'n 5000.'

Daarvan staan er zo'n 1400 melkgeiten bij Tuenter in de stal. Hij voert het bedrijf samen met zijn vader en twee broers.

Lees ook:

- 'Geitenboerderijen aan banden leggen? Het is stemmingmakerij'

- Provincie waakt voor invasie van geiten