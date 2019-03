Rondje Groningen: Het is weer om binnen te blijven

Het regent en het regent, daarom blijft een Groningse kat lekker binnen. En het is verkiezingstijd......dus komen steeds vaker partijfilmpjes online. Kijk maar in dit Rondje.

1) Kijkje in de keuken

Heb je een parkeerboete te pakken in Stad? Dan is dat dus zo gegaan.

2) Randstedelijk

Een opiniestuk in NRC over de uitzending van Pauw en Jinek in Loppersum.

3) Goedemorgen

Een goed begin van de dag is goud waard. Nietwaar?

4) Mooi binnen

Deze kat heeft het met dit weer goed bekeken: lekker binnen achter het raam, dan word je ook niet nat!

5) Opnames

Even een leuk kiekje vanaf de set van Hollands Hoop. De misdaadserie die zich afspeelt op het Grunneger land.

6) Kunstig

Deze kunstenaar deelt op Instagram een update van zijn werk. Bijna klaar.

7) TopGear is er niks bij

Het is verkiezingstijd en dus komen we weer opvallende filmpjes tegen van politieke partijen. Deze keer gaat D66 een 'challenge' aan. Wie is er sneller: fiets, auto of bus? The Stig geeft het startschot.

8) Je zit in mijn aura

Hoe dicht kun je tegen iemand aan gaan staan, voordat het ongemakkelijk wordt? Youtube-kanaal Bondgenoten zocht het uit in Groningen.

