Elektrisch inspectieschip van de provincie gedoopt: 'Dit is de toekomst'

Het nieuwe inspectieschip van de provincie Groningen is donderdagmorgen gedoopt. Volgens de provincie is dat het eerste groene, elektrisch aangedreven inspectievaartuig van het land.

'Dit is de toekomst. Nu weer een brandstof gebruiken voor zo'n schip, dat voelt niet goed', zegt Koos Tegelaar, inspecteur scheepvaart van de provincie.

Aan de lader

Het vaartuig is elektrisch en moet na de dienst dus aan de stekker. 'Er is een speciale ligplaats, zodat de accu's in de nacht opgeladen kunnen worden', legt Tegelaar uit. Er zitten vijftig accu's in, van honderd kilo per stuk.

Op de stroom uit de accu's kan het schip zes tot acht uur varen. Is dat genoeg? 'Er zit een klein dieselmotortje in. Dus als we stroom tekortkomen of de accu is leeg, dan gaat de generator aan zodat we verder kunnen.'

Waar wordt het schip voor gebruikt?

Het inspectieschip is bedoeld voor de binnenwateren. 'We doen alles dat met handhaving op de provinciale wateren te maken heeft, bijzondere transporten en evenementen ook.'

Het schip is gebouwd bij scheepswerf Niestern Sander in Farmsum en net als zijn voorganger draagt het de naam de PW18. Tegelaar: 'Dat is een begrip in Groningen, van oudsher heeft het inspectieschip deze naam.'

Slecht weer

Het schip is gedoopt door gedeputeerde Fleur Gräper. De tewaterlating die ook donderdag zou gebeuren, is vanwege het slechte weer nog even uitgesteld. Dat gaat nu waarschijnlijk volgende week gebeuren.

Het duurt nog vier tot zes weken, voordat de boot in de vaart is.