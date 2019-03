Partij voor de Dieren wil proef met verkeersborden van bamboe

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat de gemeente Groningen een proef gaat houden met verkeersborden van bamboe. De raadsfractie dringt daar in schriftelijke vragen bij het gemeentebestuur op aan.

Volgens de partij zijn verkeers- en straatnaamborden van bamboe duurzamer dan de standaard borden van staal of aluminium.

Krasvast en klimaatvriendelijker

'De bamboeborden scheuren niet, buigen niet, zijn krasvast en kunnen goed tegen weersextremen. Daarnaast zijn ze veel klimaatvriendelijker dan metalen verkeersborden: bamboeborden worden CO2-neutraal geproduceerd, terwijl er bij metaal veel CO2 vrijkomt', stelt raadslid Wesley Pechler.

Volgens de Partij voor de Dieren zijn de bamboeborden duurder dan de metalen varianten, maar gaan ze ook langer mee.

Vervanging

Pechler wil nu weten of de gemeente bereid is om metalen borden die aan vervanging toe zijn, bij wijze van proef te vervangen door borden van duurzaam geteeld bamboe.

Elders in het land worden de bamboeborden al geplaatst. Den Bosch had in 2017 de primeur, daarna volgden ook steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

'Levend' geluidsscherm

De partij ziet ook mogelijkheden voor de inzet van bamboe als geluidsscherm. 'Levend bamboe is een stuk natuurlijker dan een traditioneel geluidsscherm van beton, glas en metaal. Ook is het goedkoper, klimaatvriendelijker, en absorbeert het geluid in plaats van het te weerkaatsen', aldus Pechler.

In Noord-Holland wordt al geëxperimenteerd met deze vorm van geluidswering.