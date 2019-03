Slechtvalk neergeschoten met luchtbuks: zorgen om Gasunie-paartje

'Gaat het om het Gasunie-mannetje?' Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die bij veel 'valkjesvolgers' opkwam, toen ze hoorden dat een zwaargewonde slechtvalk was binnengebracht bij Stichting Faunavisie Wildcare in Westernieland.

De gewonde slechtvalk bleek neergeschoten met een luchtbuks.

Slechtvalkliefhebbers kunnen twee keer opgelucht ademhalen: het gaat niet om het Gasunie-mannetje en de gewonde roofvogel maakt het naar omstandigheden goed.

Helpman

De slechtvalk werd gevonden in een tuin in de wijk Helpman, dat net als het Gasuniegebouw in het zuiden van de stad Groningen ligt. Een ervaren roofvogelkenner bracht het dier met spoed naar de opvang in Westernieland. De vogel is, net als het Gasunie-mannetje, niet geringd.

Het Gasunie-paartje

In de nestkast aan het Gasuniegebouw nestelt al enkele jaren hetzelfde paartje. Afgelopen jaar kregen ze twee jongen, het jaar daarvoor drie en in 2016 vier. Dit jaar heeft het paartje flink moeten vechten om hun plekje met een ander koppeltje. Vorige week zijn ze als winnaars uit de strijd gekomen en sindsdien is het stel weer te volgen via de webcams van de Gasunie.

Even leek hun broedproces in gevaar te komen door het nieuws van een neergeschoten mannetje. Maar volgens Avifauna Groningen, dat Gasunie begeleidt met het 'slechtvalkenproject', gaat het niet om 'hun' slechtvalk.

Hoe gaat het met de gewonde slechtvalk?

Hoewel de neergeschoten slechtvalk in Westernieland dus iets minder beroemd is, wordt er uitstekend voor hem gezorgd. Pim Lollinga: 'Toen hij binnenkwam, was zijn rechterflank bebloed. Na het schoonmaken bleek er een gaatje in te zitten, dat veroorzaakt is door een kogeltje van een luchtbuks.'

Kuurtje

Volgens Lollinga zat het kogeltje heel oppervlakkig en kon het worden verwijderd. Röntgenfoto's hebben uitgewezen dat er geen vitale delen van de vogel zijn beschadigd. Nader onderzoek wees wel uit dat de valk nog twee problemen had en daarom zit de vogel nu aan een kuurtje.

'Naar omstandigheden gaat het goed met de slechtvalk en we hopen dat we hem over twee weken vrij kunnen laten', laat Lollinga weten. Want ook voor dit mannetje staat het broedseizoen weer voor de deur.

