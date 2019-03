Intertoys Veendam en Hoogezand gaan ook dicht

De Intertoys-winkels in Hoogezand en Veendam sluiten binnenkort ook hun deuren. Het aantal vestigingen dat dichtgaat in de provincie komt daarmee op vijf.

Eerder deze maand kregen de filialen van Delfzijl, Leek en de winkel aan de Folkingestraat in Stad al te horen dat ze een opheffingsuitverkoop konden starten.

Nog acht winkels

Van de dertien winkels in de provincie blijven er voorlopig nog acht open. Het gaat dan om de winkels in Winschoten, Haren en aan de Vismarkt in Stad. Deze winkels zijn van Intertoys zelf.

Ook de franchisenemers in Paddepoel, Beijum, Lewenborg, Appingedam en Stadskanaal blijven nog open.

Overname

Op vrijdag 8 maart werd bekend dat Intertoys grotendeels wordt overgenomen door de Portugese investeerder Green Swan. Landelijk wil Green Swan ongeveer 220 winkels openhouden.

