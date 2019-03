Routes Bauke Mollema Tocht gaan door aardbevingsgebied (update)

Afgelopen jaar was 165 kilometer de langste afstand. Dit jaar staan naast de 200 kilometer ook 65, 85 en 125 kilometer op de rol.

Door het bevingsgebied

Ook zijn de routes gedeeltelijk vernieuwd. De organisatie laat de deelnemers door het aardbevingsgebied in het noorden en oosten van de provincie fietsen. 'Het is goed om de deelnemers iets anders aan te bieden dan de voorgaande jaren', laat Janine Schut van organisator Le Champion weten.

Mollema zelf heeft de afgelopen tijd de routes samen met mensen die bekend zijn met de regio uitgezet.

'Een prachtig gebied'

'Ik fietste veel door de regio, deze winter ook weer. Zo ben ik erbij gekomen om nu naar het bevingsgebied te gaan', zegt Mollema.

'Rond de kerstdagen fietste ik van mijn schoonouders in Leeuwarden naar Martijn Keizer (oud-wielrenner - red.) in Muntendam, dwars door het aardbevingsgebied. Het is een prachtig gebied, maar om je heen zie je ook wel de huizen die in de steigers staan. En het leek me mooi om dat aan de mensen te laten zien.'

'Op de pedalen voor Groningen'

'Je merkt dat er in Groningen veel onvrede is. En misschien ook een gebrek aan nationale betrokkenheid. Met deelnemers uit het hele land hoop ik daar met mijn tocht aan bijdrage aan te kunnen leveren. Kortom: op de pedalen voor Groningen.'



Wanneer is het?

De start en finish blijven in de binnenstad van Groningen. De Bauke Mollema Tocht wordt op zondag 25 augustus voor de zevende keer gehouden.

Dit bericht is aangevuld met meer quotes van Bauke Mollema

Lees ook:

- Tevreden Mollema: 'Er waren zelfs mensen uit het buitenland'