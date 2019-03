Veel nieuwe gezichten in bestuur Wielermeerdaagse

Jurriëns gaf in de aanloop naar de komende editie aan te willen stoppen. Ook penningmeester Bert Pierik neemt na een periode van ruim twaalf jaar afscheid. Beiden zullen tijdens de komende editie in het zonnetje gezet worden.

Nieuw bestuur

Hindrik Aalders is de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur, dat verder bestaat uit een secretaris en penningmeester. Daarnaast is er een algemeen bestuur gevormd, waarin per wielercomité een afgevaardigde plaatsneemt. In totaal bestaat het bestuur uit acht personen.

Het bestuur ziet door de wijzigingen de toekomst zonnig tegemoet. De komst van meerdere bestuursleden moet ervoor zorgen dat de meerdaagse toekomstbestendig wordt. De zevenendertigste editie bestaat uit wedstrijden in Leek, Zevenhuizen, Nieuw Roden en De Wilp.