Advies voor fietsenmakers: 'Doe wat je al deed, maar dan beter'

Fietsenmakers zullen niet allemaal de ondergang vinden, zolang ze zich maar aanpassen aan een wereld waarin een leasefiets heel normaal is.

'Allereerst: negeer de komst van Swapfiets niet, dat is de slechtste keus', zegt directeur van het innovatie expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversteit Eelko Huizingh. 'Als je buurman er aan onderdoor gaat, juich dan niet te snel. Jij bent de volgende als je je niet aanpast.'

Uit een rondgang van RTV Noord blijkt dat fietsenhandelaren het zwaar hebben sinds de introductie van Swapfiets in Stad. Wij vragen Huizingh wat de invloed volgens hem is en hoe partijen met de nieuwe realiteit om moeten gaan.

Is dit het einde van de fietsenmaker?

'Niet alle fietsenmakers gaan weg, zo zwart-wit zal het niet gaan. Maar ondernemers die geen stap vooruit zetten, zullen afhaken. Vroeger waren er geen mountainbikes en elektrische fietsen, nu wel. Wil je die fietsen niet repareren? Ga er dan met een busje op uit om de mensen op te zoeken. Verzin iets.'

Waar komt dit succes vandaan?

'Fietsen huren is natuurlijk niets nieuws, op Schiermonnikoog kun je al jaren fietsen huren. Iemand is gewoon slim geweest om het in een vorm aan te bieden die erg aanslaat.'

'Airbnb, Spotify en Fooddrop zijn vergelijkbare diesten. Mensen zijn tegenwoordig bereid te betalen om flexibel te zijn. Ze hebben geld over voor het gevoel ergens niet aan vast te zitten. Vroeger kocht iedereen cd's en films, nu kun je een abonnement nemen op Netflix of Spotify en dan heb je geen gedoe in huis.'

'De consument is blij met de service die een bedrijf als Swapfiets biedt. Als je fiets gestolen wordt en je hebt de sleutel nog, dan krijg je voor een klein bedrag een nieuwe fiets. Ben je je sleutel kwijt, dan krijg je nog wel een nieuwe fiets maar betaal je meer bij.'

'Daar hoef je bij een doorsnee fietsenmaker niet mee aan te komen. Daar zijn een lekke band en diefstal pech voor jou. Swapfiets ontzorgt de klant door deze negatieve zaken die vastzitten aan het bezitten van een fiets over te nemen. Het is een extra service die de klant waardeert.'



Blijf fietsen verkopen, maar biedt je service aan voor een aantrekkelijke prijs Eelko Huizingh - innovatiedeskundige

Wat moeten fietsenmakers nu doen?

'Als eerste optie om te overleven kun je gewoon blijven doen wat je altijd al deed, maar doe het dan beter. Blijf fietsen verkopen en repareren, biedt zo'n goede service voor zo'n aantrekkelijke prijs dat mensen aan jou de voorkeur geven in plaats van aan Swapfiets'

'Je kunt ook een concurrerend bedrijf beginnen, dus ook fietsen gaan verhuren, maar daarin heb je wel een achterstand. Je moet wat doen met de prijs of je moet extra services aanbieden. Bied een fiets aan met een antilekband of iets dergelijks. Die achterstand die je nu hebt maak je niet zomaar goed. Zij hebben al een naam en jij hebt er geen ervaring in.'

Wat kun je nog meer?

'De derde mogelijkheid is om te gaan samenwerken met een bedrijf als Swapfiets. Zij hebben opslag en reparatieruimtes nodig. Bied je aan als fietsenmaker die de fietsen klaarmaakt, uitgeeft en repareert voor Swapfiets.'

'Swapfiets zul je nog niet zien in de dorpen, omdat ze snelle reparaties aanbieden. Op het moment dat ze hun diensten kunenn aanbieden vanuit een bijvoorbeeld doe-het-zelfzaak kan het ook zomaar naar de dorpen toekomen.'

Eerst muziek en films lenen, nu fietsen...what's next?

'Geen idee wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren, maar mogelijk is de autonome auto die beschikbaar is op afroep het volgende product dat de concurrentie aangaat met de huidige autoverkoop.'

'Je zie het al aan elektrische auto's, die hebben minder onderdelen en je hoeft geen olie te verversen. Daar verdienen garages uiteindelijk veel minder geld aan. Wie weet gaat straks de showroom ook verdwijnen, omdat je een autonoom rijdende auto gewoon kan huren en dus niet meer naar de showroom hoeft om er één te kopen.'

